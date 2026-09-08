إلغاء نحو 1100 رحلة.. ماذا يحصل في مطارات بريطانيا؟

أدى خلل فني في نظام مراقبة الحركة الجوية البريطانية
أمس الثلاثاء في اضطرابات واسعة بحركة الطيران وإلغاء نحو 1100 رحلة من وإلى مطارات المملكة
المتحدة، ما أثر على عشرات الآلاف من المسافرين.
وبحلول الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، بلغ عدد الرحلات الملغاة 1055 رحلة، وفق موقع "فلايت رادار 24" المتخصص في تتبع حركة الطيران.
وأشارت هيئة مراقبة الحركة الجوية البريطانية إلى ان الخلل في نظامها تمت معالجته وإن العمليات عادت إلى طبيعتها، لكنها أقرت بأن التعافي من تداعيات العطل استغرق وقتا أطول من المتوقع.
وأضافت الهيئة في منشور على منصة "إكس": "نعمل بأقصى ما يمكن لتقليص تراكم الرحلات"، مقدمة اعتذارها للمسافرين عن الاضطرابات.
وشملت الاضطرابات مطاري هيثرو وغاتويك في لندن
، إلى جانب مطارات ليفربول وبرمنغهام وإدنبره، كما امتدت التداعيات إلى مطار دبلن في إيرلندا، حيث ألغيت عشرات الرحلات.
وأعلنت الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز" إلغاء أو تحويل مسار أكثر من 100 رحلة، مما أثر على عشرات الآلاف من ركابها.
بدورها، قالت شركة "راين إير" إن أكثر من 65 ألف مسافر لديها تأثروا بالاضطرابات، مشيرة إلى إلغاء أكثر من 50 رحلة.
وامتدت تداعيات العطل إلى كرة القدم
، إذ اضطر نادي أرسنال إلى إلغاء مؤتمر صحفي
كان مقررا قبل مباراته أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا
، بسبب تأخر رحلة الفريق إلى إيطاليا
.
وقالت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر إنها تسعى للحصول على ضمانات باستخلاص الدروس من الحادث، والتأكد من قدرة الأنظمة الداعمة لقطاع الطيران على أداء المهام المطلوبة منها.