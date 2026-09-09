بألف صاروخ "باتريوت".. كييف تعزز ترسانتها الجوية

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قال الأوكراني يفهيني خمارا، الثلاثاء، إن بلاده تعمل على إبرام عقود لتوريد نحو ألف صاروخ لأنظمة الدفاع الجوي الأميركية "باتريوت"، بمساعدة حلفائها وتمويل من قرض للاتحاد ، محذرا من أن الجزء الأكبر من هذه الصواريخ لن يصل قبل سنوات.وخلال اجتماع لمجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، دعا خمارا حلفاء إلى تقديم مساعدات عاجلة، في ظل استمرار الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيّرة.ووفق تصريحات نشرتها ، طلب خمارا من الشركاء الغربيين توفير مزيد من صواريخ الدفاع الجوي من مخزوناتهم الحالية، مقابل تعويضها لاحقا بموجب العقود الموقعة مع كييف.فجوة تمويل بـ27 مليار دولاروكشف وزير الدفاع الأوكراني عن عجز مالي يبلغ 27 مليار دولار في تمويل إمدادات الطائرات المسيّرة، في وقت تسعى فيه كييف إلى تعزيز قدراتها العسكرية والدفاعية.وقدم خمارا خلال الاجتماع خطة أوكرانية لإدارة الحرب قال إنها دخلت بالفعل حيز التنفيذ، إلى جانب قائمة بأبرز التهديدات التي ترى كييف أن تشكلها.وقال إن القوات الروسية "لا تحقق أي مكاسب استراتيجية" على طول خط الممتد لنحو 1200 كيلومتر، متهما بتعويض إخفاقاتها الميدانية عبر تكثيف الهجمات على الأوكرانيين.