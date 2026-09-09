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عربي-دولي

مجلس الأمن: نرحب بالاتفاق الليبي الذي يمهد لانتخابات خلال عامين

Lebanon 24
09-09-2026 | 01:00
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مجلس الأمن: نرحب بالاتفاق الليبي الذي يمهد لانتخابات خلال عامين
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رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية المتنافسة، والذي يمهد لإجراء انتخابات وطنية خلال عامين، في خطوة تهدف إلى إنهاء سنوات من الانقسام السياسي والمؤسسي في البلاد.
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وكان الاتفاق، المدعوم من الأمم المتحدة، قد وُقع في العاصمة طرابلس في 30 آب، في إطار جهود دولية لإعادة إطلاق العملية السياسية والوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية طال انتظارها.

دعم أممي للاتفاق

وقال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن خلال سبتمبر، إن الاتفاق يمثل "خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشفافة".

وأضاف أن الاتفاق من شأنه دعم الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية والاستجابة لتطلعات الشعب الليبي.

وشدد مجلس الأمن على أهمية دعم الأطراف الليبية للاتفاق والعمل على تنفيذه، مؤكدا دعمه الكامل للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه.
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