مجلس الأمن: نرحب بالاتفاق الليبي الذي يمهد لانتخابات خلال عامين

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رحب بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية المتنافسة، والذي يمهد لإجراء انتخابات وطنية خلال عامين، في خطوة تهدف إلى إنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي في البلاد.وكان الاتفاق، المدعوم من ، قد وُقع في في 30 آب، في إطار جهود دولية لإعادة إطلاق العملية السياسية والوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية طال انتظارها.دعم أممي للاتفاقوقال مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون، الذي تتولى بلاده رئاسة خلال سبتمبر، إن الاتفاق يمثل "خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشفافة".وأضاف أن الاتفاق من شأنه دعم الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية والاستجابة لتطلعات الشعب .وشدد مجلس الأمن على أهمية دعم الأطراف الليبية للاتفاق والعمل على تنفيذه، مؤكدا دعمه الكامل للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ، هانا تيتيه.