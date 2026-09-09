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عربي-دولي

على وقع التصعيد المستمر في اليمن.. رسالة أميركية حادة للحوثيين

Lebanon 24
09-09-2026 | 01:04
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على وقع التصعيد المستمر في اليمن.. رسالة أميركية حادة للحوثيين
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حمّلت الولايات المتحدة، الأربعاء، الحوثيين مسؤولية التصعيد العسكري الأخير في اليمن والمنطقة، مؤكدة حق الحكومة اليمنية في الدفاع عن شعبها وإنهاء قدرة الجماعة على تنفيذ أعمال إرهابية، وحق السعودية في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها.
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وذكرت السفارة الأميركية لدى اليمن في بيان أن "الحوثيين بدأوا هذا الصراع وعليهم تحمل عواقب عدوانهم"، في موقف أميركي يأتي مع تصاعد المواجهات داخل اليمن والهجمات الحوثية الأخيرة على السعودية.

وأكد البيان أن حكومة الجمهورية اليمنية هي الحكومة الشرعية الوحيدة، وأن لها كامل الحق في الدفاع عن شعبها والعمل على إنهاء قدرة الحوثيين على ممارسة الإرهاب.

كما شددت واشنطن على حق السعودية في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها، ودعم الحكومة اليمنية الشرعية في جهودها لمواجهة الحوثيين.

ويأتي الموقف الأميركي في وقت تشهد فيه جبهات القتال داخل اليمن تصعيداً عسكرياً، بالتزامن مع تجدد الهجمات الحوثية على الأراضي السعودية.
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