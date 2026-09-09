تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس ‌الشرقية بوجوب إغلاقها

Lebanon 24
09-09-2026 | 02:29
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس ‌الشرقية بوجوب إغلاقها
إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس ‌الشرقية بوجوب إغلاقها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد مسؤول إسرائيلي ⁠ومصدر مطلع ان إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس ‌الشرقية بوجوب إغلاقها، وبأن الدبلوماسيين المعينين ‌فيها ‌سيفقدون اعتمادهم خلال30  يوما.
Advertisement

ولفت المصدر المطلع إلى ‌أن ‌الممثلين ⁠البريطانيين المعينين في بعثة تنسيق بشأن ⁠غزة ‌تقودها الولايات ⁠المتحدة في إسرائيل، وكذلك الدبلوماسيين ⁠البريطانيين المقيمين في ⁠رام الله، يتعين عليهم المغادرة خلال 7 أيام.

وكانت بريطانيا قد أعلنت حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، إلى جانب تطبيق نظام شامل للعقوبات.

واتهم وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الحكومة الإسرائيلية بـ"غض الطرف" عن تطهير عرقي للفلسطينيين في مناطق بالضفة الغربية، مؤكدا أن لندن تعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الاتهامات التي وجهها نظيره البريطاني إلى إسرائيل بأنها "مشينة وكاذبة"، متعهدا بالرد على العقوبات التي أعلنتها لندن.

وفي السياق، رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار بريطانيا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، فيما نددت إسرائيل بالخطوة وتوعدت بالرد عليها.
مواضيع ذات صلة
مسؤول إسرائيلي: أبلغنا قنصلية بريطانيا في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها خلال 30 يوما
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 12:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر: قررنا إغلاق القنصلية البريطانية في القدس
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 12:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ساعر: سنغلق قنصلية بريطانيا في القدس الشرقية
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 12:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24
موسكو تتهم ألمانيا باستهداف دبلوماسييها عبر إغلاق قنصلية بون
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 12:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

الإسرائيلية

البريطانيين

الفلسطينية

الإسرائيلي

في إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:03 | 2026-09-09
Lebanon24
04:47 | 2026-09-09
Lebanon24
04:15 | 2026-09-09
Lebanon24
04:05 | 2026-09-09
Lebanon24
03:30 | 2026-09-09
Lebanon24
03:22 | 2026-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24