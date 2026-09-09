أكد مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع ان إسرائيل
أبلغت القنصلية البريطانية
في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها، وبأن الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال30 يوما.
ولفت المصدر المطلع إلى أن الممثلين البريطانيين المعينين في بعثة تنسيق بشأن غزة تقودها الولايات المتحدة في إسرائيل
، وكذلك الدبلوماسيين البريطانيين المقيمين في رام الله، يتعين عليهم المغادرة خلال 7 أيام.
وكانت بريطانيا قد أعلنت حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية
بالضفة الغربية المحتلة، إلى جانب تطبيق نظام شامل للعقوبات.
واتهم وزير الخارجية البريطاني
إد ميليباند الحكومة الإسرائيلية بـ"غض الطرف" عن تطهير عرقي للفلسطينيين في مناطق بالضفة الغربية، مؤكدا أن لندن تعتبر الاحتلال الإسرائيلي
غير قانوني.
من جانبه، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الاتهامات التي وجهها نظيره البريطاني إلى إسرائيل بأنها "مشينة وكاذبة"، متعهدا بالرد على العقوبات
التي أعلنتها لندن.
وفي السياق، رحبت الرئاسة الفلسطينية
بقرار بريطانيا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، فيما نددت إسرائيل بالخطوة وتوعدت بالرد عليها.