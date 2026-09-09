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عربي-دولي

موسكو تُسقط 596 مسيّرة أوكرانية ليلا

Lebanon 24
09-09-2026 | 03:22
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موسكو تُسقط 596 مسيّرة أوكرانية ليلا
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أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء إسقاط  596 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل أغارت على أكثر من عشر مناطق روسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، في هجوم أسفر عن مقتل أربعة أشخاص من بينهم طفل، وفق السلطات المحلية.
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وأفاد حاكم منطقة كراسنودار (جنوب) فينيامين كوندراتييف في بيان عبر "تلغرام" بأن الهجمات التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 29 آخرين.

وأضاف في بيان نشر على تطبيق تلغرام "نجحت قواتنا المسلحة ليلا في صد هجوم واسع النطاق بطائرات مسيّرة وكانت مدينة نوفوروسيسك الأكثر تضررا".

يأتي ذلك غداة اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب بحثا خلاله سبل تسوية النزاع في أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يعوّل على استئناف المحادثات بين موسكو وكييف وواشنطن خلال الشهر الحالي لإيجاد حل للحرب في أوكرانيا، وذلك بالتزامن مع استئناف روسيا غاراتها الجوية المكثفة بعد توقف دام ثلاثة أيام.(أ.ف.ب)
 
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