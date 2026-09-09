للمرة الأولى منذ تموز.. النفط يقترب من 100 دولار

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اقترب سعر خام برنت من مستوى 100 دولار للبرميل خلال تعاملات الأربعاء، للمرة الأولى منذ ، مع تصاعد الهجمات في وتزايد المخاوف من تعطل إمدادات من المنطقة.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.3% إلى 99.22 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.2% إلى 94.13 دولار.وصعد برنت بنحو 25% منذ أوائل آب، مع تراجع الآمال في التوصل إلى حل دائم للحرب المستمرة منذ ستة أشهر وتجدد القتال.وتزايدت المخاوف بشأن الإمدادات بعد هجمات الحوثيين على مدن سعودية، بالتزامن مع ضربات أميركية استهدفت ناقلات نفط إيرانية وهجمات إيرانية على قاعدة أميركية وسفن في المنطقة.وقالت محللة الأسواق فيليب نوفا بريانكا ساشديفا إن الزخم الصعودي في أسواق النفط يتزايد مع اقتراب برنت من حاجز 100 دولار.ويرى محللون أن استمرار الهجمات على قد يعقّد جهود الحفاظ على تدفق النفط الخام إلى الأسواق العالمية، رغم تحويل جزءاً من صادراتها بعيداً عن مضيق هرمز.وأشار محللو بنك «أو سي بي سي» إلى أن الهجمات على منشآت الطاقة السعودية وتدمير خمس ناقلات نفط إيرانية أثارا مخاوف من انقطاع طويل الأمد للإمدادات، فيما يعزز ارتفاع أسعار النفط المخاوف من التضخم، خصوصاً في الاقتصادات الآسيوية المعتمدة على الطاقة المستوردة.