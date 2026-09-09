مُجددا ترامب يصعّد حربه التجارية على كندا

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صعّد الرئيس الأميركي حربه التجارية على ، بعدما أعلن حظر استيراد بعض المنتجات الكندية، بما فيها الكحول، ورفع الرسوم الجمركية على بعضها الآخر.الا ان رئيس الوزراء الكندي مارك قلل من تبعات هذه الرسوم، مؤكدا أنه رغم أن تقليص التجارة مع قد ينطوي على بعض التكاليف، إلا أن فوائده ستفوق الأضرار الناجمة عنه.وبموجب المرسوم التنفيذي الذي أصدره في ساعة متأخرة مساء أمس الثلاثاء، ستخضع مجموعة من السلع الكندية، بدءا من الفُرش وصولا إلى الزوارق السريعة وعربات الغولف، لرسوم إضافية بنسبة 50 في المئة اعتبارا من 15 أيلول.كما أصدر ترامب أوامر تنفيذية أخرى بحظر استيراد أنواع عدة من المشروبات الكحولية فضلا عن بعض منتجات الألبان اعتبارا من 29 أيلول.في المقابل، وردا على تعرفات سابقة أعلنتها واشنطن في 22 آب ، دخلت في وقت سابق أمس الثلاثاء رسوم جمركية جديدة حيز التنفيذ على واردات من بقيمة 27,6 مليار دولار (20 مليار دولار أميركي)، تشمل منتجات الصلب والألمنيوم، بالإضافة إلى منتجات مثل الجبن.وقال كارني في كلمة متلفزة "لدينا كل ما نحتاج إليه للتحول والازدهار. سيترتب على ذلك كلفة. فكل إجراء تقابله كلفة، لكنها لا تقارن بكلفة البقاء في مكاننا".وردا على الرسوم الكندية الأخيرة، أصدر ترامب توجيهات باستبعاد المنتجات الكندية من العقود الحكومية الأميركية الكبيرة والطويلة الأجل، بحسب ما أعلن في منشور عبر أكس، مشيرا إلى أن قيمة مثل هذه العقود تتجاوز 50 مليار دولار سنويا.(أ.ف.ب)