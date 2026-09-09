تفاصيل "فخ" استخباراتي في إسرائيل.. هكذا وقع مؤرخ في قبضة "الشاباك"

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نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريراً تناول قضية اعتقال المؤرخ من أصل روسي أرتيوم كيربيتشيونوك، مشيرةً إلى شبهات تحيط بظروف عودته إلى واعتقاله في مطار بن غوريون، على خلفية الاشتباه بتجسسه لصالح .وكتب أليكس نيرنبرغ في الصحيفة أن كيربيتشيونوك، البالغ 51 عاماً، هاجر من سانت بطرسبورغ إلى إسرائيل مطلع تسعينيات القرن الماضي، وخدم في الجيش الإسرائيلي ودرس العبرية، قبل أن يتحول لاحقاً إلى أحد أبرز منتقدي إسرائيل والصهيونية ويعود إلى .وبحسب التقرير، أفادت وسائل إعلام روسية بأن جهاز "الشاباك" اعتقل كيربيتشيونوك في مطار بن غوريون للاشتباه بوجود صلات له بإيران، فيما ذكرت صحيفة "إزفيستيا" أنه زار إيران مرات عدة، بينها زيارة استمرت نحو أسبوعين عام 2018، ووثّق جانباً منها عبر شبكات التواصل الاجتماعي."محاضرة أم فخ؟"وأشار التقرير إلى أن موقع "ميدوزا" الروسي أكد اعتقال كيربيتشيونوك، فيما أطلق ناشطون حملة للمطالبة بالإفراج عنه، زاعمين أنه تلقى دعوة إلى إسرائيل للمشاركة في مؤتمر وإلقاء محاضرة، وأن الدعوة ربما كانت "فخاً" لاستدراجه واعتقاله.وأوضح نيرنبرغ أن كيربيتشيونوك عرّف عن نفسه سابقاً كناشط في منظمات يسارية إسرائيلية، قبل أن يعود إلى روسيا في منتصف العقد الأول من الألفية، حيث واصل نشاطه الأكاديمي وأصدر كتباً تضمنت انتقادات حادة لإسرائيل والصهيونية. ويرأس حالياً معهداً بحثياً يهتم بقضايا العالم العربي وآسيا الوسطى.وبحسب "يديعوت أحرونوت"، أثار المؤرخ جدلاً إضافياً بسبب مواقفه من هجوم 7 تشرين الأول 2023، إذ أبدى تأييده للهجوم وقدم تبريرات لأفعال حركة "حماس".وفي كتابه "التاريخ الشعبي لإسرائيل"، الصادر عام 2019، وصف كيربيتشيونوك السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية بأنها نظام "فصل عنصري"، كما تناول بالنقد الصهيونية وحق إسرائيل في الوجود.أما في كتابه "إسرائيل - الطريق إلى الكارثة"، الذي نشره بعد هجوم 7 تشرين الأول، فاعتبر أن بلدات غلاف غزة "مستوطنات"، وقدم رواية تبريرية للهجوم، زاعماً أن الذين عملوا داخل تلك البلدات كانوا يعيشون في ظروف أشبه بـ"العبودية".كذلك، هاجم الرواية الإسرائيلية لأحداث 7 تشرين الأول، معتبراً أن التركيز على الجانب الإنساني للهجوم استُخدم لإظهار إسرائيل في موقع الضحية، ومشيراً إلى تقارير تحدثت عن مقتل إسرائيليين بنيران إسرائيلية خلال المواجهات.نشاط في روسيا وزيارات إلى إيرانولم تقتصر مواقف كيربيتشيونوك على مؤلفاته، إذ شارك في فعاليات داخل روسيا تحدث خلالها ضد إسرائيل، كما كتب مقالات رأي في النسخة الروسية من موقع "TRT" تناولت الصراع في .وخلال إحدى زياراته إلى إيران، ظهر في فيلم وثائقي بعنوان "حديقة الذكريات المرة"، تناول تجربته الشخصية وخيبة أمله بعد الهجرة إلى إسرائيل، كما عرض صوراً تعود إلى فترة خدمته في الجيش الإسرائيلي.ونقل التقرير عنه أيضاً حديثه، خلال إحدى مشاركاته في روسيا، عن ضرورة التواصل مع إسرائيليين يرغبون في مغادرة البلاد، داعياً إلى إنشاء وسائل إعلام باللغة العبرية قادرة على مخاطبتهم.وتضع "يديعوت أحرونوت" هذه المواقف والأنشطة، إلى جانب زياراته السابقة إلى إيران، في خلفية قضية اعتقاله، في وقت لم تتضح فيه، وفق المعطيات الواردة في التقرير، طبيعة الأدلة التي تستند إليها شبهات التجسس أو ما إذا كانت قد وُجهت إليه لائحة اتهام رسمية.