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وأكدت زاخاروفا أن المجتمع الأوكراني لا يتمتع بمناعة كافية للتغلب على محاولات زرع بذور التخريب وزعزعة الاستقرار في الداخل من الغرب.



وقالت زاخاروفا، في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية، على هامش منتدى الشرق الاقتصادي ونشرت اليوم الأربعاء، إن روسيا وأوكرانيا "لم تنقسما قط، بل كانتا جزءا من دولة واحدة"، وفق تأكيدها.



وأشارت إلى أن "الغرب أطلق بلا هوادة أجندة تدميرية شاملة، ووُضعت هذه الخطط وطورت ونفذت، وحاولوا زعزعة استقرار روسيا وأوكرانيا من الداخل، ودفع خط تدميري".



وأضافت: "لكن، على عكس ، كان مجتمعنا ودولتنا يتمتعان بالحصانة اللازمة لتجاوز هذا. لم تكن أوكرانيا كذلك. ولكن هذا الأمر يمكن أن يعود إلى القيادة". وجهت المتحدثة باسم اتهامات مباشرة للغرب بشن "أجندة تدميرية" استهدفت وأوكرانيا من الداخل، معتبرة أن تمتعت بحصانة لمواجهة هذه الأجندة، على عكس .وأكدت زاخاروفا أن المجتمع الأوكراني لا يتمتع بمناعة كافية للتغلب على محاولات زرع بذور التخريب وزعزعة الاستقرار في الداخل من الغرب.وقالت زاخاروفا، في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية، على هامش منتدى الشرق الاقتصادي ونشرت اليوم الأربعاء، إن روسيا وأوكرانيا "لم تنقسما قط، بل كانتا جزءا من دولة واحدة"، وفق تأكيدها.وأشارت إلى أن "الغرب أطلق بلا هوادة أجندة تدميرية شاملة، ووُضعت هذه الخطط وطورت ونفذت، وحاولوا زعزعة استقرار روسيا وأوكرانيا من الداخل، ودفع خط تدميري".وأضافت: "لكن، على عكس ، كان مجتمعنا ودولتنا يتمتعان بالحصانة اللازمة لتجاوز هذا. لم تكن أوكرانيا كذلك. ولكن هذا الأمر يمكن أن يعود إلى القيادة".

وتابعت زاخاروفا أنه "لم يكن هناك صراع روسي-أوكراني قط... بالطبع، كانت هناك اختلافات ثقافية وبعض التقاليد وخصوصياتنا الخاصة، وما إلى ذلك، لكننا عشنا حقا كأسرة واحدة".



وأشارت إلى أنه عندما أصبحت روسيا وأوكرانيا دولتين مستقلتين ذات سيادة، أقامتا علاقات دبلوماسية، وعقدتا اتفاقيات دولية كدولتين مستقلتين، وتعايشتا سلميا بدرجة اندماجهما الخاصة.



وأردفت: "لكننا لم نشهد قط هذا النوع من احتمالية نشوب صراع. الغربيون هم من بدأوا في إثارة هذه المشاعر القومية في أوكرانيا بهذه الطريقة غير الطبيعية تحديدا".