تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

زاخاروفا: الغرب زرع "أجندة تدميرية" داخل أوكرانيا

Lebanon 24
09-09-2026 | 05:27
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
زاخاروفا: الغرب زرع أجندة تدميرية داخل أوكرانيا
زاخاروفا: الغرب زرع أجندة تدميرية داخل أوكرانيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وجهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اتهامات مباشرة للغرب بشن "أجندة تدميرية" استهدفت روسيا وأوكرانيا من الداخل، معتبرة أن موسكو تمتعت بحصانة لمواجهة هذه الأجندة، على عكس كييف
Advertisement

وأكدت زاخاروفا أن المجتمع الأوكراني لا يتمتع بمناعة كافية للتغلب على محاولات زرع بذور التخريب وزعزعة الاستقرار في الداخل من الغرب.

وقالت زاخاروفا، في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية، على هامش منتدى الشرق الاقتصادي ونشرت اليوم الأربعاء، إن روسيا وأوكرانيا "لم تنقسما قط، بل كانتا جزءا من دولة واحدة"، وفق تأكيدها.

وأشارت إلى أن "الغرب أطلق بلا هوادة أجندة تدميرية شاملة، ووُضعت هذه الخطط وطورت ونفذت، وحاولوا زعزعة استقرار روسيا وأوكرانيا من الداخل، ودفع خط تدميري".

وأضافت: "لكن، على عكس أوكرانيا، كان مجتمعنا ودولتنا يتمتعان بالحصانة اللازمة لتجاوز هذا. لم تكن أوكرانيا كذلك. ولكن هذا الأمر يمكن أن يعود إلى القيادة". 
 
وتابعت زاخاروفا أنه "لم يكن هناك صراع روسي-أوكراني قط... بالطبع، كانت هناك اختلافات ثقافية وبعض التقاليد وخصوصياتنا الخاصة، وما إلى ذلك، لكننا عشنا حقا كأسرة واحدة".

وأشارت إلى أنه عندما أصبحت روسيا وأوكرانيا دولتين مستقلتين ذات سيادة، أقامتا علاقات دبلوماسية، وعقدتا اتفاقيات دولية كدولتين مستقلتين، وتعايشتا سلميا بدرجة اندماجهما الخاصة.

وأردفت: "لكننا لم نشهد قط هذا النوع من احتمالية نشوب صراع. الغربيون هم من بدأوا في إثارة هذه المشاعر القومية في أوكرانيا بهذه الطريقة غير الطبيعية تحديدا". 
 
وأعربت زاخاروفا عن أسفها لأن أوكرانيا "افتقرت إلى الحصانة اللازمة لوقف كل هذا ومنعه"، وفق تعبيرها.

وأكدت: "من الواضح أنه لم يكن هناك شيء طبيعي في الأمر. لقد كانت هذه، إن صح التعبير، توجهات متأصلة، تم غرسها وفرضها على المجتمع الأوكراني بتكلفة باهظة".

وأضافت: "من خلال انقلابات غير دستورية، وتغييرات في النظام، ورشاوى لا تنتهي للمسؤولين الأوكرانيين، وفساد المجتمع الأوكراني وتدهوره، تم فرض هذه الأجندة المدمرة تماما. وكان الغرب وراء كل ذلك". (إرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الروسي: الغرب حول أوكرانيا إلى "رأس حربة" في الحرب ضد روسيا
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 14:45:08 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: الغرب يخوض حربا ضد روسيا من خلال أوكرانيا بدرجات متفاوتة من الشراسة
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 14:45:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: ضربات أوكرانيا ستحدث فوضى في أسواق الغذاء خدمة للغرب
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 14:45:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: تدمير مراكز قيادة وتحكم بالمسيرات في منطقة كراماتورسك شرقي أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 14:45:08 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية الروسية

ماريا زاخاروفا

وزارة الخارجية

الروسية ماريا

دبلوماسي

أوكرانيا

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:23 | 2026-09-09
Lebanon24
06:38 | 2026-09-09
Lebanon24
06:01 | 2026-09-09
Lebanon24
05:32 | 2026-09-09
Lebanon24
05:30 | 2026-09-09
Lebanon24
05:03 | 2026-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24