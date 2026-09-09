انفجار في محطة كهرومائية بجنوب سويسرا

أفادت مواقع إخبارية سويسرية عن إصابة شخصين جراء انفجار وقع في محيط محطة "ريتوم" الكهرومائية في بلدة بيوتا بجنوب البلاد.

Advertisement

ووفقا لتقارير موقع "tio.ch"، وقع الحادث في كانتون تيسينو حوالي الساعة الـ 10 صباحا بالتوقيت المحلي، ولا تزال السلطات تحقق في أسبابه الدقيقة.وأشارت المعلومات إلى أن الانفجار أدى إلى انهيار جزء من المنشأة، مما أسفر عن إصابة شخصين، في حين لا تزال حالتهما الصحية غير معروفة حتى الآن.كما هرعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث تواصل عملياتها للتعامل مع تداعيات الحدث.وأوضح المصدر أن الموقع الدقيق للانفجار لم يتم تحديده بعد، مرجحا أن يكون قد وقع إما في المحطة القديمة التي شيدت عام 1917، أو في المنشأة الجديدة قيد الإنشاء المجاورة لها، والمقرر أن تدخل حيز التشغيل في عام 2027. (روسيا اليوم)