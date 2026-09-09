من جبل الشيخ.. نتنياهو يتوعد بـ "هزيمة النظام الإيراني"

وظهر نتنياهو في الفيديو برفقة وزير الدفاع
يسرائيل كاتس ونائب رئيس الأركان، حيث استقبلهم في الموقع المطل على سوريا
كل من قائد القيادة الشمالية اللواء رافي ميلو، وقائد الفرقة 210 العميد يائير فلاي، اللذين قدما له إحاطة ميدانية حول طبيعة العمليات الجارية في المنطقة.
وفي رسالته المصورة، استعرض نتنياهو الموقع الجغرافي مشيرا إلى اتجاهات دمشق ولبنان وهضبة الجولان، مدعيا أن إسرائيل
تسيطر سيطرة "مطلقة" على المنطقة الممتدة من جبل الشيخ إلى نهر اليرموك، وصولا إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهو وضع وصفه بأنه "إنجاز لم تشهده إسرائيل من قبل" في إطار ما أسماه "حرب النهضة".
وشدد نتنياهو على أن تل أبيب "لن تسمح لأي جيش إرهابي بالسيطرة على حدودها"، محذرا من أن "المزيد من العمل ينتظرهم"، وأن المهمة المركزية المقبلة هي "هزيمة النظام الإرهابي في إيران
"، متعهدا بأن هذا المحور "سيسقط نهائيا".
واختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي مقطعه المصور متمنيا عاما جديدا سعيدا للمواطنين الإسرائيليين، ومثنيا على الجنود الذين يؤدون واجبهم في هذه المواقع. (روسيا اليوم)