من جبل الشيخ.. نتنياهو يتوعد بـ "هزيمة النظام الإيراني"

نشر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، مقطعا مصورا من قمة جبل الشيخ في مرتفعات الجولان المحتلة، وذلك عشية رأس السنة العبرية.

وأعلن نتنياهو عزم تل أبيب "دحر النظام "، في وقت ادعى فيه فرض سيطرة أمنية وعسكرية غير مسبوقة على المنطقة.

وظهر نتنياهو في الفيديو برفقة يسرائيل كاتس ونائب رئيس الأركان، حيث استقبلهم في الموقع المطل على كل من قائد القيادة الشمالية اللواء رافي ميلو، وقائد الفرقة 210 العميد يائير فلاي، اللذين قدما له إحاطة ميدانية حول طبيعة العمليات الجارية في المنطقة.وفي رسالته المصورة، استعرض نتنياهو الموقع الجغرافي مشيرا إلى اتجاهات دمشق ولبنان وهضبة الجولان، مدعيا أن تسيطر سيطرة "مطلقة" على المنطقة الممتدة من جبل الشيخ إلى نهر اليرموك، وصولا إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهو وضع وصفه بأنه "إنجاز لم تشهده إسرائيل من قبل" في إطار ما أسماه "حرب النهضة".وشدد نتنياهو على أن تل أبيب "لن تسمح لأي جيش إرهابي بالسيطرة على حدودها"، محذرا من أن "المزيد من العمل ينتظرهم"، وأن المهمة المركزية المقبلة هي "هزيمة النظام الإرهابي في "، متعهدا بأن هذا المحور "سيسقط نهائيا".واختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي مقطعه المصور متمنيا عاما جديدا سعيدا للمواطنين الإسرائيليين، ومثنيا على الجنود الذين يؤدون واجبهم في هذه المواقع. (روسيا اليوم)