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عربي-دولي

من جبل الشيخ.. نتنياهو يتوعد بـ "هزيمة النظام الإيراني"

Lebanon 24
09-09-2026 | 10:07
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من جبل الشيخ.. نتنياهو يتوعد بـ هزيمة النظام الإيراني
من جبل الشيخ.. نتنياهو يتوعد بـ هزيمة النظام الإيراني photos 0
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نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، مقطعا مصورا من قمة جبل الشيخ في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وذلك عشية رأس السنة العبرية.
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وأعلن نتنياهو عزم تل أبيب "دحر النظام الإيراني"، في وقت ادعى فيه فرض سيطرة أمنية وعسكرية غير مسبوقة على المنطقة.
 
وظهر نتنياهو في الفيديو برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ونائب رئيس الأركان، حيث استقبلهم في الموقع المطل على سوريا كل من قائد القيادة الشمالية اللواء رافي ميلو، وقائد الفرقة 210 العميد يائير فلاي، اللذين قدما له إحاطة ميدانية حول طبيعة العمليات الجارية في المنطقة.

وفي رسالته المصورة، استعرض نتنياهو الموقع الجغرافي مشيرا إلى اتجاهات دمشق ولبنان وهضبة الجولان، مدعيا أن إسرائيل تسيطر سيطرة "مطلقة" على المنطقة الممتدة من جبل الشيخ إلى نهر اليرموك، وصولا إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهو وضع وصفه بأنه "إنجاز لم تشهده إسرائيل من قبل" في إطار ما أسماه "حرب النهضة".

وشدد نتنياهو على أن تل أبيب "لن تسمح لأي جيش إرهابي بالسيطرة على حدودها"، محذرا من أن "المزيد من العمل ينتظرهم"، وأن المهمة المركزية المقبلة هي "هزيمة النظام الإرهابي في إيران"، متعهدا بأن هذا المحور "سيسقط نهائيا".

واختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي مقطعه المصور متمنيا عاما جديدا سعيدا للمواطنين الإسرائيليين، ومثنيا على الجنود الذين يؤدون واجبهم في هذه المواقع. (روسيا اليوم) 
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