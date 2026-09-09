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عربي-دولي

رئيس الإمارات وصل إلى ألمانيا في "زيارة دولة"

Lebanon 24
09-09-2026 | 10:40
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وصل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، إلى مدينة برلين، في "زيارة دولة" إلى ألمانيا.
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وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن طائرات عسكرية رافقت طائرة رئيس الإمارات لدى دخولها الأجواء الألمانية، وحتى وصولها إلى المطار ترحيباً بزيارته.
 
وأضافت أنه جرت للشيخ محمد بن زايد مراسم استقبال رسمية، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية له.

وأضافت الوكالة: يرافق رئيس الدولة وفد يضم كلاً من الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وصقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومحمد بن مبارك المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، ولانا زكي نسيبة وزيرة دولة، وفيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، وأحمد العطار سفير الإمارات لدى ألمانيا، وعدد من المسؤولين في الدولة. (إرم نيوز) 
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