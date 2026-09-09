تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

باحثٌ بارز استقال... ما الذي كشفه عما يحصل في شركتيّ "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي"؟

Lebanon 24
09-09-2026 | 11:46
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
باحثٌ بارز استقال... ما الذي كشفه عما يحصل في شركتيّ أنثروبيك وأوبن إيه آي؟
باحثٌ بارز استقال... ما الذي كشفه عما يحصل في شركتيّ أنثروبيك وأوبن إيه آي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الباحث في الذكاء الاصطناعي جاكوب كوكسون عن إستقالته من شركة "أنثروبيك"، موجّهاً اتهامات قاسية إليها وإلى شركة "أوبن إيه آي"، ومحذراً من أنّ "السباق المحموم نحو تطوير ذكاء فائق قادر على تحسين نفسه قد يعرّض البشرية لخطر غير مسبوق".
Advertisement
 
وقال كوكسون عبر حسابه على منصّة "إكس": "قرّرت مغادرة "أنثروبيك" بعدما توصلت إلى قناعة بأنّ الشركتين لا تتصرفان بمسؤولية كافية، بل تتسابقان للوصول إلى "ذكاء فائق" قادر على تطوير نفسه. هذا المسار يُمثّل مقامرة في حياتنا".

وحذّر من التقليل من قوة هذه التكنولوجيا، متوقعاً أن تظهر قريباً أنظمة تتفوق على البشر في مجالات عديدة، وتكون قادرة على اختراق الأنظمة الرقمية، وإحداث تغييرات جذرية وسريعة في قطاعات علمية واقتصادية كاملة، فضلاً عن امتلاك نفوذ فعلي والوصول إلى موارد حقيقية.

وأشار كوكسون إلى أنّ "العالم شاهد بالفعل تسارعاً كبيراً في قدرات النماذج خلال فترة قصيرة"، ولفت إلى أنّ "وتيرة التقدّم لا تظهر أيّ مؤشرات جدية إلى التباطؤ".

وبحسب الباحث، فإنّ "عدداً من الأشخاص المشاركين مباشرة في تطوير هذه الأنظمة يعتقدون جدياً أنّها قد تتسبب في كارثة وجودية للبشرية قبل نهاية العقد الحالي".

في المقابل، أبدى كوكسون بعض التفاؤل بإمكان تنسيق الجهود بين الشركات والحكومات. وقال إنّ "الحوادث الأمنية الأخيرة المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي جعلت التوصل إلى اتفاقات لخفض سرعة السباق بين المختبرات الأميركية أكثر واقعية".

لكنه أقرّ في أنّ العالم لا يسير حالياً نحو منع سباق دولي شامل، خصوصاً مع التنافس بين الولايات المتحدة والصين ودول أخرى. وقد يتطلب احتواء هذا السباق، برأي كوكسون، إجراءات مكلفة سياسياً واقتصادياً، من بينها فرض حظر موقت على تطوير قدرات النماذج الأكثر تقدماً، إلى حين وضع قواعد رقابية وضمانات سلامة واضحة.

ووجّه نداءً مباشراً إلى الباحثين العاملين داخل المختبرات، مطالباً إياهم "بالتفكير ملياً في السنوات المقبلة وعدم الاستسلام لفكرة أن تطوير الذكاء الفائق سيحدث على أي حال".

وسأل كوكسون: "هل يريد الباحثون فعلاً إطلاق عملية تدريب لنظام فائق الذكاء من دون امتلاك فهم دقيق لعقله؟ وهل يواصلون العمل بصمت تحت ضغط المنافسة، أم يستغلون اللحظة الحالية للمطالبة بشروط مختلفة وأكثر أماناً؟"


مواضيع ذات صلة
نزاع قضائي بين شركة "أوبن إيه آي" و"نيويورك تايمز".. وإدارة ترامب تتدخل!
lebanon 24
Lebanon24
10/09/2026 00:06:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلومبرغ": معدل الإيرادات السنوية لـ"أوبن.إيه.آي" يتجاوز 40 مليار دولار قبيل طرح عام أولي محتمل
lebanon 24
Lebanon24
10/09/2026 00:06:19 Lebanon 24 Lebanon 24
أوبن إيه آي تستعد لإطلاق أول جهاز استهلاكي لها
lebanon 24
Lebanon24
10/09/2026 00:06:19 Lebanon 24 Lebanon 24
دعوى ضد "أوبن إي آي".. "تشات جي بي تي" يكاد يودي بحياة قس
lebanon 24
Lebanon24
10/09/2026 00:06:19 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

أوبن إيه آي

البشري

الصين

روبي

دريب

جودي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:46 | 2026-09-09
Lebanon24
16:20 | 2026-09-09
Lebanon24
16:06 | 2026-09-09
Lebanon24
15:55 | 2026-09-09
Lebanon24
15:37 | 2026-09-09
Lebanon24
15:14 | 2026-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24