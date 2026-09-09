رغم دعوات الاعتقال والملاحقة.. نتنياهو يزور نيويورك لـ 24 ساعة فقط

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يتوجه إلى نهاية أيلول الحالي، في زيارة خاطفة تستغرق 24 ساعة فقط لإلقاء كلمة أمام للأمم المتحدة، متجاهلاً الدعوات المطالبة باعتقاله على خلفية حرب غزة، وفي مقدمتها التصريحات الصادرة عن عمدة المدينة زهران ممداني.وشدد السفير لدى داني دانون على أنه لا خيار أمام سوى المشاركة في هذا التجمع السنوي لقادة العالم، منتقداً موقف ممداني الذي وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ "مجرم الحرب"، قبل أن يتراجع الأخير عن المطالبة بالاعتقال فور ثبوت افتقار السلطات المحلية في نيويورك إلى الصلاحيات القانونية لتنفيذ المذكرات الصادرة عنوبحسب جدول الزيارة، يصل نتنياهو مساء 23 أيلول ويغادر في الليلة التالية مباشرة عقب إلقاء كلمته في 24 أيلول. وتأتي المشاركة وسط ضغوط حقوقية ودولية متزايدة عقب مذكرة الاعتقال التي أصدرتها بحقه في تشرين الثاني 2024 بتهم تتصل بجرائم ضد الإنسانية واعتداءات على المدنيين.ورجح دانون أن تشهد شوارع نيويورك مظاهرات واحتجاجات حاشدة رافضة للتواجد الإسرائيلي، لافتاً إلى أن نتنياهو لن يتأثر بهذه التحركات أو بسيناريو انسحاب الوفود كما حدث في العام الماضي، كون التعاطي مع هذه الضغوط الميدانية يُعد جزءاً من تجوّله السياسي المتراكم.