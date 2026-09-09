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عربي-دولي

رغم دعوات الاعتقال والملاحقة.. نتنياهو يزور نيويورك لـ 24 ساعة فقط

Lebanon 24
09-09-2026 | 12:56
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رغم دعوات الاعتقال والملاحقة.. نتنياهو يزور نيويورك لـ 24 ساعة فقط
رغم دعوات الاعتقال والملاحقة.. نتنياهو يزور نيويورك لـ 24 ساعة فقط photos 0
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يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نيويورك نهاية أيلول الحالي، في زيارة خاطفة تستغرق 24 ساعة فقط لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، متجاهلاً الدعوات المطالبة باعتقاله على خلفية حرب غزة، وفي مقدمتها التصريحات الصادرة عن عمدة المدينة زهران ممداني.
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وشدد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون على أنه لا خيار أمام نتنياهو سوى المشاركة في هذا التجمع السنوي لقادة العالم، منتقداً موقف ممداني الذي وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ "مجرم الحرب"، قبل أن يتراجع الأخير عن المطالبة بالاعتقال فور ثبوت افتقار السلطات المحلية في نيويورك إلى الصلاحيات القانونية لتنفيذ المذكرات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وبحسب جدول الزيارة، يصل نتنياهو مساء 23 أيلول ويغادر في الليلة التالية مباشرة عقب إلقاء كلمته في 24 أيلول. وتأتي المشاركة وسط ضغوط حقوقية ودولية متزايدة عقب مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه في تشرين الثاني 2024 بتهم تتصل بجرائم ضد الإنسانية واعتداءات على المدنيين.

ورجح دانون أن تشهد شوارع نيويورك مظاهرات واحتجاجات حاشدة رافضة للتواجد الإسرائيلي، لافتاً إلى أن نتنياهو لن يتأثر بهذه التحركات أو بسيناريو انسحاب الوفود كما حدث في العام الماضي، كون التعاطي مع هذه الضغوط الميدانية يُعد جزءاً من تجوّله السياسي المتراكم.
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المحكمة الجنائية الدولية.

المحكمة الجنائية الدولية

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الجنائية الدولية

بنيامين نتنياهو

الجمعية العامة

الأمم المتحدة

الإسرائيلي

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