أثناء توجهه الى أوسلو... ما حصل مع زيلينسكي "خطير"

كشف رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار
ستوره أن طائرة تقل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
من مولدوفا إلى أوسلو للمشاركة في جنازة الملك هارالد الخامس
كادت أن تُصاب بطائرة مسيّرة عند إقلاعها.
وأوضح ستوره لهيئة الإذاعة النرويجية العامة "إن آر كاي" أن رحلة زيلينسكي
، الذي وصل أوسلو لحضور الجنازة التي أقيمت الأربعاء وسط مراسم مهيبة، كانت على وشك أن تُصاب بالمسيرة، مشيراً إلى أن هذه هي الحقيقة التي يعيشها الرئيس الأوكراني.
وكان زيلينسكي قد جدد دعوته للدول الغربية لتزويد بلاده بمزيد من قدرات الدفاع الصاروخي، معرباً عن رغبته في لقاء ترامب
بعد يوم 20، فيما نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عنه أن بوتين
أبدى استعداده لبدء مفاوضات لخفض التصعيد هذا الشتاء قد تُفضي إلى تعليق الضربات على المناطق الاستراتيجية من كلا الجانبين.