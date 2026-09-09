بإجماعٍ دوليٍّ حاسم.. سوريا تغلق ملف البرنامج النووي

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تبنّى مجلس محافظي بالإجماع مشروع قرار ينهي رسمياً ملف الأنشطة النووية السابقة في خلال عهد ، مؤكداً استيفاء لالتزاماتها الدولية وتجاوز حالة عدم الامتثال لعدم الانتشار بفضل التعاون الشفاف الذي أبدته السلطات الجديدة.ويرفع هذا القرار الغطاء الدولي عن قضية شائكة امتدت لسنوات عقب استهداف موقع عام 2007 وإحالة الملف إلى في 2011، حيث أوضحت تقارير الوكالة الحصول على إجابات كاملة بشأن طبيعة الموقع والمواد المكتشفة.كما أشار التقرير الصادر عن الوكالة إلى وضع نحو 73 طناً من اليورانيوم الطبيعي تحت الإشراف والرقابة الدولية المباشرة داخل الأراضي ، مما يختتم فترة طويلة من التحقيقات والرقابة المشددة على البرنامج النووي السابق.