تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بإجماعٍ دوليٍّ حاسم.. سوريا تغلق ملف البرنامج النووي

Lebanon 24
09-09-2026 | 16:20
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بإجماعٍ دوليٍّ حاسم.. سوريا تغلق ملف البرنامج النووي
بإجماعٍ دوليٍّ حاسم.. سوريا تغلق ملف البرنامج النووي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تبنّى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإجماع مشروع قرار ينهي رسمياً ملف الأنشطة النووية السابقة في سوريا خلال عهد الأسد، مؤكداً استيفاء دمشق لالتزاماتها الدولية وتجاوز حالة عدم الامتثال لعدم الانتشار النووي بفضل التعاون الشفاف الذي أبدته السلطات الجديدة.
Advertisement

ويرفع هذا القرار الغطاء الدولي عن قضية شائكة امتدت لسنوات عقب استهداف موقع دير الزور عام 2007 وإحالة الملف إلى مجلس الأمن في 2011، حيث أوضحت تقارير الوكالة الحصول على إجابات كاملة بشأن طبيعة الموقع والمواد المكتشفة.

كما أشار التقرير الصادر عن الوكالة إلى وضع نحو 73 طناً من اليورانيوم الطبيعي تحت الإشراف والرقابة الدولية المباشرة داخل الأراضي السورية، مما يختتم فترة طويلة من التحقيقات والرقابة المشددة على البرنامج النووي السابق.
مواضيع ذات صلة
ترامب حاسم.. روبيو: إيران لن تملك النووي
lebanon 24
Lebanon24
10/09/2026 02:45:25 Lebanon 24 Lebanon 24
باراك: إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب خطوة حاسمة
lebanon 24
Lebanon24
10/09/2026 02:45:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رومانيا تغلق محطة نووية بعد تراجع مستوى المياه في نهر الدانوب
lebanon 24
Lebanon24
10/09/2026 02:45:25 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريا: لم نغلق باب التفاوض مع إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
10/09/2026 02:45:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الوكالة الدولية للطاقة

الوكالة الدولية

مجلس الأمن

دير الزور

السورية

التزام

النووي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:46 | 2026-09-09
Lebanon24
16:06 | 2026-09-09
Lebanon24
15:55 | 2026-09-09
Lebanon24
15:37 | 2026-09-09
Lebanon24
15:14 | 2026-09-09
Lebanon24
14:54 | 2026-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24