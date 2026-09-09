ترامب: مضيق هرمز يستحق اسمي.. وهذا ما قاله عن موعد انتهاء الحرب مع ايران

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أعلن الرئيس الأميركي انه يتوقع انتهاء الحرب مع "فورا" عقب انتخابات التجديد النصفي في ، مقترحا في الوقت نفسه إطلاق اسم "مضيق " على مضيق هرمز.وقال ترامب خلال كلمة ألقاها في دالاس أمام مؤتمر للحزب ، إن الحرب مع إيران "ستنتهي على الفور عقب فوزنا في الانتخابات المقبلة"، في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي.وأضاف ترامب أن إدارته ستطلق اسم "مضيق ترامب" على مضيق هرمز، الممر المائي الاستراتيجي الذي تحول إلى إحدى أبرز ساحات المواجهة والتوتر مع .وكان ترامب قد لوح، في تصريحات سابقة أمس الأربعاء، بإمكانية توجيه مزيد من الضربات إلى إيران، مؤكدا أن لا تسعى في الوقت الراهن إلى إبرام اتفاق مع طهران، لكنه لم يغلق الباب أمام المفاوضات.