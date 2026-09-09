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عربي-دولي

ترامب: مضيق هرمز يستحق اسمي.. وهذا ما قاله عن موعد انتهاء الحرب مع ايران

Lebanon 24
09-09-2026 | 23:22
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ترامب: مضيق هرمز يستحق اسمي.. وهذا ما قاله عن موعد انتهاء الحرب مع ايران
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران "فورا" عقب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، مقترحا في الوقت نفسه إطلاق اسم "مضيق ترامب" على مضيق هرمز.
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وقال ترامب خلال كلمة ألقاها في دالاس أمام مؤتمر للحزب الجمهوري، إن الحرب مع إيران "ستنتهي على الفور عقب فوزنا في الانتخابات المقبلة"، في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي.

وأضاف ترامب أن إدارته ستطلق اسم "مضيق ترامب" على مضيق هرمز، الممر المائي الاستراتيجي الذي تحول إلى إحدى أبرز ساحات المواجهة والتوتر مع طهران.

وكان ترامب قد لوح، في تصريحات سابقة أمس الأربعاء، بإمكانية توجيه مزيد من الضربات إلى إيران، مؤكدا أن واشنطن لا تسعى في الوقت الراهن إلى إبرام اتفاق مع طهران، لكنه لم يغلق الباب أمام المفاوضات.

فقد لوّح ترامب باستهداف موقع "جبل الفأس" في إيران، مؤكدا أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.
 
وقال للصحفيين قبل توجهه إلى دالاس: "لا نتطلع إلى اتفاق"، مضيفا: "أقوم بما هو أكبر من الاتفاق النووي".

وعندما سئل عن إمكانية إجراء مفاوضات مع إيران، أشار ترامب إلى أن ذلك قد يحدث.

وتأتي تصريحات ترامب بشأن قرب انتهاء الحرب في وقت تشير فيه تقارير أميركية إلى تقديرات أكثر حذرا داخل إدارته.

فقد نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين أن كبار مستشاري البيت الأبيض حذروا ترامب، في مناقشات مغلقة، من احتمال استمرار الصراع مع إيران حتى نهاية ولايته الرئاسية.
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