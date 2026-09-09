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عربي-دولي

مستشارو ترامب حذروه سرا من استمرار حرب إيران.. صحيفة أميركية تكشف

Lebanon 24
09-09-2026 | 23:33
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مستشارو ترامب حذروه سرا من استمرار حرب إيران.. صحيفة أميركية تكشف
مستشارو ترامب حذروه سرا من استمرار حرب إيران.. صحيفة أميركية تكشف photos 0
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أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أميركيين أن كبار مستشاري البيت الأبيض حذروا الرئيس دونالد ترامب سرا من احتمال استمرار الصراع مع إيران حتى نهاية ولايته الرئاسية.
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وبحسب الصحيفة، كان من بين المسؤولين الذين ناقشوا هذا السيناريو مع ترامب نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو.

وأبلغ المستشارون ترامب، خلال مناقشات مغلقة في المكتب البيضاوي وغرفة العمليات، بأن طهران قد تتمكن من مواصلة مقاومة الضغوط الأميركية، مما قد يطيل أمد الصراع إلى ما بعد يوم التنصيب في كانون الثاني 2029.

وتكشف هذه التحذيرات عن تقديرات داخل الإدارة الأميركية تختلف عن تصريحات ترامب العلنية بشأن المدة المحتملة للحرب.

وكان ترامب قد قال، أمس الأربعاء، إنه يتوقع انتهاء الحرب "مباشرة بعد" انتخابات التجديد النصفي الأميركية في نوفمبر، معتبرا أن إيران لن تكون قادرة على مواصلة المقاومة لفترة أطول.
 
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