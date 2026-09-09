مستشارو ترامب حذروه سرا من استمرار حرب إيران.. صحيفة أميركية تكشف

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أوردت صحيفة " " نقلا عن مسؤولين أميركيين أن كبار مستشاري حذروا سرا من احتمال استمرار الصراع مع حتى نهاية ولايته الرئاسية.وبحسب الصحيفة، كان من بين المسؤولين الذين ناقشوا هذا السيناريو مع جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو.وأبلغ المستشارون ترامب، خلال مناقشات مغلقة في المكتب البيضاوي وغرفة العمليات، بأن قد تتمكن من مواصلة مقاومة الضغوط الأميركية، مما قد يطيل أمد الصراع إلى ما بعد يوم التنصيب في كانون الثاني 2029.وتكشف هذه التحذيرات عن تقديرات داخل تختلف عن تصريحات ترامب العلنية بشأن المدة المحتملة للحرب.وكان ترامب قد قال، أمس الأربعاء، إنه يتوقع انتهاء الحرب "مباشرة بعد" انتخابات التجديد النصفي الأميركية في نوفمبر، معتبرا أن إيران لن تكون قادرة على مواصلة لفترة أطول.