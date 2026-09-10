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عربي-دولي

على بعد نحو 2800 كلم من الحدود الروسية الأوكرانية.. مسيرة أوكرانية تضرب العمق الروسي

Lebanon 24
10-09-2026 | 00:43
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على بعد نحو 2800 كلم من الحدود الروسية الأوكرانية.. مسيرة أوكرانية تضرب العمق الروسي
على بعد نحو 2800 كلم من الحدود الروسية الأوكرانية.. مسيرة أوكرانية تضرب العمق الروسي photos 0
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تسبب هجوم بطائرة أوكرانية مسيرة في اندلاع حريق في منشأة صناعية في منطقة ياماليا بشمال روسيا، الأربعاء، على بعد نحو 2800 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، وفق مسؤولين.
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أبعد هجوم أوكراني
وقالت قوات العمليات الخاصة الأوكرانية إنها استهدفت منشأتين لمعالجة مكثفات الغاز في المنطقة، في ما وصفته بأنه أبعد هجوم تنفذه داخل روسيا منذ بدء الحرب عام 2022.
ويعد هذا أول هجوم من هذا النوع يستهدف مناطق منتجة للغاز الطبيعي داخل البلاد، بينما لم تعلق روسيا على الفور على ذلك.
وقال حاكم منطقة يامالو-نينيتس الروسية، دميتري أرتيوخوف، على تلغرام "تم اليوم صد هجوم بطائرة مسيرة على منشأة صناعية في نوفي يورنغوي"، مضيفا أن "سقوط حطام المسيرة تسبب في اندلاع حريق".

وأضاف "الأهم أنه لم يسقط قتلى أو جرحى. ويجري تحديد حجم الأضرار وطبيعتها".

وتقع نوفي يورينغوي التي يبلغ عدد سكانها نحو 100 ألف نسمة، إلى الجنوب مباشرة من الدائرة القطبية الشمالية في روسيا، وتعد العاصمة غير الرسمية للغاز في روسيا، وتقع في منطقة يامال-نينيتس بشمال غرب سيبيريا.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دخانا يتصاعد فوق المدينة، فيما أظهر مقطع آخر ألسنة لهب تتصاعد من مبنى بدا أنه منشأة صناعية.

وقالت شركة الأسلحة الأوكرانية "فاير بوينت" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن المسيّرة "قطعت أكثر من 3300 كيلومتر وأصابت الهدف بنجاح".
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