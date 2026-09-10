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عربي-دولي

قتلى وعشرات المفقودين جراء حريق اندلع في عبارة في الفلبين

Lebanon 24
10-09-2026 | 00:55
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قتلى وعشرات المفقودين جراء حريق اندلع في عبارة في الفلبين
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توفي 5 أشخاص على الأقل، فيما لا يزال 87 آخرون في عداد المفقودين، إثر حريق اندلع في عبّارة قبالة مقاطعة بالاوان غربي الفلبين، وفق ما أعلن خفر السواحل، اليوم الخميس.
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واندلع الحريق مساء الأربعاء على متن العبّارة "إم في جون أستر"، بينما كانت على بعد نحو 2.2 كيلومتر من الساحل، فيما أظهرت مشاهد نشرها خفر السواحل النيران وهي تلتهم العبّارة.

وأعلن خفر السواحل انتشال جثث 5 أشخاص ونقلها إلى اليابسة، في وقت تتواصل فيه عمليات البحث والإنقاذ.

وقالت قائدة خفر السواحل نويمي كايابياب، في تصريحات لإذاعة محلية، إن فرق الإنقاذ تمكنت حتى صباح الخميس من إنقاذ 42 شخصا، بينهم 38 راكبا و4 من أفراد الطاقم.

وأضافت أن "87 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين".

وبحسب قائمة الركاب، كان على متن العبّارة 134 شخصا، من ركاب وأفراد طاقم.

وأظهرت بيانات موقع "مارين ترافيك" المتخصص في تتبع حركة السفن أن العبّارة كانت قد انطلقت من العاصمة الفلبينية مانيلا.

ولم تتضح على الفور أسباب اندلاع الحريق، بينما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن المفقودين.(أ.ف.ب)
 
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