مقابل فوز الجمهوريين في الانتخابات النصفية.. ترامب يعد بـ 5 آلاف دولار لكل أميركي!

في حال احتفظ الحزب الجمهوري
بالسيطرة على مجلسي الكونغرس
في انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني المقبل، وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب
بمنح 5 آلاف دولار لكل مواطن أميركي بالغ.
وقال ترامب
، أمس الأربعاء خلال تجمع للجمهوريين في دالاس بولاية تكساس
: "إذا فاز الجمهوريون، فستفوزون معنا وستحصلون على 5 آلاف دولار"، مضيفا أن هذه الدفعة سيطلق عليها اسم "أرباح ترامب".
ولم يوضح الرئيس الأميركي مصدر الأموال التي ستمول هذه المدفوعات أو الآلية التي ستُعتمد لتنفيذ المقترح.
وتأتي تصريحات ترامب في وقت يواجه فيه الجمهوريون منافسة قوية مع الديمقراطيين
قبل انتخابات التجديد النصفي، التي ستحدد موازين القوى في الكونغرس.
ودعا ترامب الناخبين إلى التصويت للجمهوريين، محذرا من أن انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين سيؤدي، بحسب تعبيره، إلى تراجع الولايات المتحدة
لسنوات.
وتعهد بكسر الاتجاه التاريخي الذي غالبا ما يفقد فيه حزب الرئيس مقاعد في الكونغرس خلال انتخابات منتصف الولاية، مؤكدا أن الجمهوريين سيواصلون ما وصفه بـ"إنجاز المهمة".