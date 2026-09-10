مقابل فوز الجمهوريين في الانتخابات النصفية.. ترامب يعد بـ 5 آلاف دولار لكل أميركي!

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في حال احتفظ الحزب بالسيطرة على مجلسي في انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني المقبل، وعد الرئيس الأميركي بمنح 5 آلاف دولار لكل مواطن أميركي بالغ.وقال ، أمس الأربعاء خلال تجمع للجمهوريين في دالاس بولاية : "إذا فاز الجمهوريون، فستفوزون معنا وستحصلون على 5 آلاف دولار"، مضيفا أن هذه الدفعة سيطلق عليها اسم "أرباح ترامب".ولم يوضح الرئيس الأميركي مصدر الأموال التي ستمول هذه المدفوعات أو الآلية التي ستُعتمد لتنفيذ المقترح.وتأتي تصريحات ترامب في وقت يواجه فيه الجمهوريون منافسة قوية مع قبل انتخابات التجديد النصفي، التي ستحدد موازين القوى في الكونغرس.ودعا ترامب الناخبين إلى التصويت للجمهوريين، محذرا من أن انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين سيؤدي، بحسب تعبيره، إلى تراجع لسنوات.وتعهد بكسر الاتجاه التاريخي الذي غالبا ما يفقد فيه حزب الرئيس مقاعد في الكونغرس خلال انتخابات منتصف الولاية، مؤكدا أن الجمهوريين سيواصلون ما وصفه بـ"إنجاز المهمة".