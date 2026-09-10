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عربي-دولي

تصفيف شعر ومكياج ورحلات.. فاتورة نتنياهو وزوجته تُشعل الجدل في إسرائيل!

Lebanon 24
10-09-2026 | 03:37
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تصفيف شعر ومكياج ورحلات.. فاتورة نتنياهو وزوجته تُشعل الجدل في إسرائيل!
تصفيف شعر ومكياج ورحلات.. فاتورة نتنياهو وزوجته تُشعل الجدل في إسرائيل! photos 0
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أظهرت بيانات رسمية إسرائيلية إنفاق نحو 1.43 مليون شيكل على خدمات تصفيف الشعر والمكياج ونفقات مرتبطة بتمثيل رؤساء الحكومات، منذ مطلع عام 2019 وحتى آب 2026، وسط جدل بشأن حصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة من هذه المصروفات.
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واستحوذ نتنياهو وزوجته على نحو 90 بالمئة من إجمالي الإنفاق المخصص لخدمات الشعر والمكياج خلال الفترة المشمولة بالبيانات، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وجاء الكشف عن الأرقام بعدما قدم مكتب رئيس الوزراء المعلومات استجابة لالتماس قضائي تقدمت به "حركة حرية المعلومات".

وتكشف مقارنة الإنفاق السنوي عن تفاوت كبير بين السنوات، ففي عام 2022، عندما تولى نفتالي بينيت ويائير لابيد رئاسة الحكومة، بلغ إجمالي النفقات نحو 84 ألف شيكل.

وفي 2023، ارتفع الرقم إلى نحو 312 ألف شيكل، فيما سجل عام 2025 أعلى مستوى خلال الفترة المشمولة بالبيانات بنحو 337 ألف شيكل.

وتظهر وثائق الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 مبالغ شملت 7897 شيكلاً لخدمات تصفيف شعر رئيس الوزراء و4800 شيكل للمكياج، مع وجود فواتير تغطي أكثر من شهر.

ولم تقتصر المصروفات على الخدمات المقدمة داخل إسرائيل، إذ شملت رحلات رئيس الوزراء إلى الخارج.

وسجلت زيارة نتنياهو إلى واشنطن في شباط 2025 أعلى تكلفة ضمن هذه الفئة، بنحو 13.5 ألف دولار لخدمات خبير مكياج ومصفف شعر.

كما بلغت تكلفة الخدمات خلال زيارة أخرى إلى العاصمة الأميركية في تموز 2024 نحو 11.5 ألف دولار.

وكشفت البيانات أيضاً عن نحو 473 ألف شيكل من "نفقات التمثيل" المخصصة لرؤساء الوزراء.

وحصل نتنياهو على نحو 408 آلاف شيكل من هذه النفقات، مقابل 57 ألفاً لبينيت و8 آلاف للابيد.

وتغطي هذه المخصصات نفقات مرتبطة بالملابس والضيافة وتمثيل الدولة.


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