أولمرت: نتنياهو يغض الطرف عن تطرف المستوطنين

اتهم الأسبق إيهود أولمرت، اليوم الخميس، حكومة بنيامين بدعم عنف المستوطنين ضد في ، معتبراً أن "هذا العنف يأتي في إطار مساعٍ تهدف إلى إبعاد الفلسطينيين وضم الأراضي المحتلة".

وقال أولمرت في تصريحات لـ"العربية إنكليزي" اليوم الخميس إن حكومة نتنياهو تغض الطرف عن تطرف المستوطنين في الضفة، مؤكداً أن رئيس الوزراء "يدعم ممارساتهم العنيفة بحق الفلسطينيين".كما أردف أن نتنياهو "لا يريد أن يفهم" التداعيات والعواقب المترتبة على استمرار السكوت عن عنف المستوطنين.غضبومنذ أسابيع يتصاعد التوتر بين والعديد من الدول الأوروبية التي أبدت استياءها من تصاعد العنف الذي يرتكبه المستوطنون في الضفة الغربية بحق الفلسطينيين، ومن مشروع التوسع الاستيطاني الضخم في الأراضي المحتلة منذ 1967.وإضافة إلى لندن وباريس وأوتاوا، أكدت 9 دول هي الدنمارك، وإسبانيا، وفنلندا، وأيرلندا، وآيسلندا، والنروج، وبولندا، والبرتغال، والسويد الثلاثاء "نيتها فرض قيود وطنية على التجارة مع مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي و/أو دعم القيود الأوروبية على هذا الصعيد".كما أوردت أنها "تدرس بجدية تبني مثل هذه القيود أو تدابير أخرى بحسب آلياتها الوطنية".فيما التزمت الصمت حتى الآن تجاه هذا الغضب ، واكتفى الرئيس الأميركي بالقول إنه سيرى مع سبب هذا الغضب المفاجئ، وفق تعبيره.