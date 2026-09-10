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عربي-دولي

الحوثيون يتهمون السعودية بشن نحو 40 غارة في اليمن

Lebanon 24
10-09-2026 | 04:28
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الحوثيون يتهمون السعودية بشن نحو 40 غارة في اليمن
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أعلن الحوثيون اليوم الخميس ان سلاح الجو السعودي شنّ نحو 40 غارة على محافظات في اليمن في الساعات الماضية، وذلك غداة إعلان التحالف الذي تقوده الرياض لدعم الحكومة اليمنية عن هجمات حوثية جديدة على المملكة.
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وأفادت وكالة "سبأ" وقناة "المسيرة" التابعتان للحوثيين بأن "الطيران السعودي شن نحو 40 غارة خلال الساعات الماضية على محافظات تعز والحديدة والجوف ومأرب".

يأتي ذلك غداة إعلان الحوثيين عن أكثر من 50 غارة استهدفت مناطق عدة، خصوصا في تعز والحديدة حيث تدور اشتباكات عنيفة بينهم وبين القوات الحكومية.

وأعلن الدفاع المدني السعودي في وقت مبكر اليوم الخميس عن إطلاق إنذار للتحذير من خطر في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط في جنوب السعودية، قبل رفع التنبيهات.

وشنّ الحوثيون سلسلة هجمات على مدن ومنشآت في جنوب غرب السعودية ليل الاثنين الى الثلاثاء، أسفرت عن إصابة 73 مدنيا.
 
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