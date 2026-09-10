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عربي-دولي

في برلين.. رئيس ألمانيا يستقبل محمد بن زايد

Lebanon 24
10-09-2026 | 04:32
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في برلين.. رئيس ألمانيا يستقبل محمد بن زايد
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وصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد إلى فيلا بورزيغ في برلين حيث كان في استقباله فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك في إطار "زيارة دولة" التي يقوم بها إلى ألمانيا.
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وجرت مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكب الشيخ محمد بن زايد حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا، واستعرض ثُلّة من حرس الشرف اصطفت لتحيته.

ويرافق الشيخ محمد بن زايد وفدا يضم الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدداً من الوزراء والمسؤولين.

وسجل رئيس دولة الإمارات كلمة في سجل كبار الزوار، أعرب خلالها عن سعادته بزيارة ألمانيا التي تجمعها مع دولة الإمارات علاقات راسخة، متطلعاً إلى مزيد من الازدهار لعلاقات البلدين.
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