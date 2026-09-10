في برلين.. رئيس ألمانيا يستقبل محمد بن زايد

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وصل رئيس بن زايد إلى فيلا بورزيغ في برلين حيث كان في استقباله فرانك فالتر شتاينماير رئيس الاتحادية، وذلك في إطار "زيارة دولة" التي يقوم بها إلى ألمانيا.وجرت مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكب الشيخ زايد حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة وألمانيا، واستعرض ثُلّة من حرس الشرف اصطفت لتحيته.ويرافق الشيخ محمد بن زايد وفدا يضم الشيخ بن زايد آل نائب ، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدداً من الوزراء والمسؤولين.وسجل رئيس دولة كلمة في سجل كبار الزوار، أعرب خلالها عن سعادته بزيارة ألمانيا التي تجمعها مع دولة الإمارات علاقات راسخة، متطلعاً إلى مزيد من الازدهار لعلاقات البلدين.