فضيحة داخل الجيش الإسرائيلي.. سرقة بنادق M-16 من أيدي الجنود

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شهدت قاعدة " البحري" (شايطت 13) في مدينة عتليت شمالي خرقاً أمنياً وصف بالخطير، إثر سرقة ثلاث بنادق من طراز (M-16) مباشرة من أيدي جنود داخل الفائقة التحصين، وذلك فجر الثلاثاء الماضي.ووفقاً لما كشفت عنه القناة 12 ، أسفرت التحريات الأولية عن توقيف جندي يعمل داخل الموقع للاشتباه بتورطه في تسهيل العملية أو تنفيذها، وسط حالة استنفار واسعة لبحث مصير الأسلحة المسروقة وملابسات الحادثة.وتتابع الشرطة العسكرية بالتعاون مع التحقيقات للوقوف على التفاصيل كاملة، تمهيداً لإحالة الملف إلى العسكرية، فيما شدد متحدث باسم الجيش على تعامل ببالغ الحزم مع الحادثة نظراً لخطورتها الحساسة.