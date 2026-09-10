فضيحة داخل الجيش الإسرائيلي.. سرقة بنادق M-16 من أيدي الجنود

شهدت قاعدة "الكوماندوز
البحري" (شايطت 13) في مدينة عتليت شمالي إسرائيل
خرقاً أمنياً وصف بالخطير، إثر سرقة ثلاث بنادق من طراز (M-16) مباشرة من أيدي جنود داخل القاعدة
الفائقة التحصين، وذلك فجر الثلاثاء الماضي.
ووفقاً لما كشفت عنه القناة 12 الإسرائيلية
، أسفرت التحريات الأولية عن توقيف جندي يعمل داخل الموقع للاشتباه بتورطه في تسهيل العملية أو تنفيذها، وسط حالة استنفار واسعة لبحث مصير الأسلحة المسروقة وملابسات الحادثة.
وتتابع الشرطة العسكرية بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية
التحقيقات للوقوف على التفاصيل كاملة، تمهيداً لإحالة الملف إلى النيابة
العسكرية، فيما شدد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي
على تعامل المؤسسة العسكرية
ببالغ الحزم مع الحادثة نظراً لخطورتها الحساسة.