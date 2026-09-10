كاتس يهدد بضرب منشآت الطاقة الإيرانية

توعد ، اليوم الخميس، برد قاس على ، محذراً قيادتها من أن أي هجوم يستهدف ، "أياً كان سببه وأينما وقع"، سيُقابل بتحرك إسرائيلي قوي.

وقال ، في مقطع مصور نشره مكتبه، إن الرد قد يطاول منشآت الطاقة الحيوية، ويلحق بإيران أضراراً "لم تشهدها من قبل".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لتنفيذ المهمة وفق توجيهات رئيس الوزراء ، معتبراً أن ضربة كهذه قد تعيد إيران عقوداً إلى الوراء وتزيد من إضعاف موقفها.