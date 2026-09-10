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عربي-دولي

كاتس يهدد بضرب منشآت الطاقة الإيرانية

Lebanon 24
10-09-2026 | 06:40
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كاتس يهدد بضرب منشآت الطاقة الإيرانية
كاتس يهدد بضرب منشآت الطاقة الإيرانية photos 0
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توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، برد قاس على إيران، محذراً قيادتها من أن أي هجوم يستهدف إسرائيل، "أياً كان سببه وأينما وقع"، سيُقابل بتحرك إسرائيلي قوي.

وقال كاتس، في مقطع مصور نشره مكتبه، إن الرد قد يطاول منشآت الطاقة الحيوية، ويلحق بإيران أضراراً "لم تشهدها من قبل".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لتنفيذ المهمة وفق توجيهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبراً أن ضربة كهذه قد تعيد إيران عقوداً إلى الوراء وتزيد من إضعاف موقفها.

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