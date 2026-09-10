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عربي-دولي

من باريس.. ماكرون يرسم خريطة الطريق الأوروبية للفضاء

Lebanon 24
10-09-2026 | 09:26
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال القمة الدولية للفضاء المنعقدة في باريس، الدول الأوروبية إلى أن تصبح ضمن الجهات الفاعلة رئيسياً على المستوى العالمي في قطاع الفضاء، وخاصة في مجالي الاتصالات والذكاء الاصطناعي، لمواكبة المنافسة مع الولايات المتحدة والصين.
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وشدد ماكرون على ضرورة تطوير قدرات أوروبا في إطلاق الرحلات المأهولة بطواقمها، مشيراً إلى الرحلة الفضائية المقررة عام 2027 لنقل ثلاثة رواد فضاء أوروبيين، من بينهم الفرنسي توما بيسكيه، إلى محطة الفضاء الدولية بالتعاون مع وكالة "ناسا" وشركة "فاست" الأمريكية.

وطالب الرئيس الفرنسي بتشكيل تحالف أوروبي يضم مشغلي الاتصالات والأقمار الاصطناعية والصناعيين لضمان توفير اتصال مباشر بين الأقمار الاصطناعية والهواتف الخلوية بحلول عام 2030 دون العبور بهوائيات أرضية، مؤكداً أهمية تأمين اتصالات تماثل الجيل الخامس خلال 10 سنوات كمسألة سيادة وفرصة اقتصادية.

كما أكد ماكرون ضرورة اعتماد مبدأ "التفضيل الأوروبي" واصفاً إياه برفض السذاجة وليس بالسلوك الحمائي، ودعا إلى إيجاد حوكمة متشاركة وضوابط ناظمة للفضاء الخارجي لكونه منفعة عامة لا تخضع لضوابط توازي حجم الرهانات القائمة.
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