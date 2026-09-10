من باريس.. ماكرون يرسم خريطة الطريق الأوروبية للفضاء

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دعا ، خلال القمة الدولية للفضاء المنعقدة في ، إلى أن تصبح ضمن الجهات الفاعلة رئيسياً على المستوى العالمي في قطاع الفضاء، وخاصة في مجالي الاتصالات والذكاء الاصطناعي، لمواكبة المنافسة مع والصين.وشدد ماكرون على ضرورة تطوير قدرات في إطلاق الرحلات المأهولة بطواقمها، مشيراً إلى الرحلة الفضائية المقررة عام 2027 لنقل ثلاثة رواد فضاء أوروبيين، من بينهم الفرنسي توما بيسكيه، إلى محطة الفضاء الدولية بالتعاون مع وكالة "ناسا" وشركة "فاست" .وطالب بتشكيل تحالف يضم مشغلي الاتصالات والأقمار الاصطناعية والصناعيين لضمان توفير اتصال مباشر بين الأقمار الاصطناعية والهواتف الخلوية بحلول عام 2030 دون العبور بهوائيات أرضية، مؤكداً أهمية تأمين اتصالات تماثل الجيل الخامس خلال 10 سنوات كمسألة سيادة وفرصة اقتصادية.كما أكد ماكرون ضرورة اعتماد مبدأ "التفضيل " واصفاً إياه برفض السذاجة وليس بالسلوك الحمائي، ودعا إلى إيجاد حوكمة متشاركة وضوابط ناظمة للفضاء الخارجي لكونه منفعة عامة لا تخضع لضوابط توازي حجم الرهانات القائمة.