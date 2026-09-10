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عربي-دولي

موسكو تنفي استهداف زيلينسكي.. لا صحة لتعرض طائرته لتهديد

Lebanon 24
10-09-2026 | 10:25
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موسكو تنفي استهداف زيلينسكي.. لا صحة لتعرض طائرته لتهديد
موسكو تنفي استهداف زيلينسكي.. لا صحة لتعرض طائرته لتهديد photos 0
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نفت موسكو الأنباء المتداولة بشأن تعرض طائرة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتهديد مباشر أو استهداف بواسطة طائرة مسيّرة في أجواء مولدوفا أثناء توجهه إلى النرويج، واصفةً هذه التقارير بالمبالغ فيها والبعيدة عن الواقع.
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وكانت تحذيرات أمنية وتصريحات تصاعدت عقب رصد طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي لمولدوفا، مما أدى إلى تعليق حركة الطيران مؤقتاً وتأخير إقلاع طائرة الرئاسة الأوكرانية كإجراء احترازي، قبل أن يستأنف زيلينسكي رحلته متوجهاً إلى العاصمة أوسلو للمشاركة في تشييع جنازة الملك هارالد الخامس وإجراء محادثات رسمية.

وفيما أكدت السلطات في مولدوفا تعاملها الاحترازي مع خرق الأجواء لضمان سلامة الطيران، قللت أوساط متابعة ومصادر متطابقة من حجم الخطر المباشر على طائرة زيلينسكي، مشيرة إلى أن تأخير الرحلة تم ضمن البرتوكولات الأمنية الروتينية لحين تأمين الأجواء وزوال التهديد.
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