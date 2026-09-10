موسكو تنفي استهداف زيلينسكي.. لا صحة لتعرض طائرته لتهديد

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نفت الأنباء المتداولة بشأن تعرض طائرة الرئيس الأوكراني لتهديد مباشر أو استهداف بواسطة طائرة مسيّرة في أجواء مولدوفا أثناء توجهه إلى ، واصفةً هذه التقارير بالمبالغ فيها والبعيدة عن الواقع.وكانت تحذيرات أمنية وتصريحات تصاعدت عقب رصد طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي لمولدوفا، مما أدى إلى تعليق مؤقتاً وتأخير إقلاع طائرة الرئاسة كإجراء احترازي، قبل أن يستأنف رحلته متوجهاً إلى العاصمة أوسلو للمشاركة في تشييع جنازة الملك وإجراء محادثات رسمية.وفيما أكدت السلطات في مولدوفا تعاملها الاحترازي مع خرق الأجواء لضمان سلامة الطيران، قللت أوساط متابعة ومصادر متطابقة من حجم الخطر المباشر على طائرة زيلينسكي، مشيرة إلى أن تأخير الرحلة تم ضمن البرتوكولات الأمنية الروتينية لحين تأمين الأجواء وزوال التهديد.