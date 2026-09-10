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عربي-دولي

20 قتيلاً بحريق سفينة شحن في الصين

Lebanon 24
10-09-2026 | 09:08
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أسفر حريق اندلع، الخميس، على متن سفينة شحن ترفع علماً أجنبياً في ميناء تشينغداو شرقي الصين عن مقتل 20 شخصاً، فيما أمر الرئيس الصيني شي جينبينغ ببدء عمليات عاجلة للبحث عن المفقودين وإنقاذهم.
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وأفادت وسائل إعلام صينية رسمية بأن الحريق اندلع نحو الساعة 11:15 صباحاً بالتوقيت المحلي، فيما لم يتضح ما إذا كانت النيران قد أُخمدت بالكامل.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن النيران اشتعلت في سفينة شحن أجنبية تابعة لشركة "بيهاي لبناء السفن"، بعدما رست في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ لإخضاعها لأعمال صيانة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

وشدد شي جينبينغ على ضرورة بدء البحث عن المفقودين بشكل عاجل، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المسؤولين عن الحادث.

بدوره، دعا رئيس الوزراء لي تشيانغ إلى تكثيف عمليات البحث والإنقاذ عن الأشخاص المحاصرين، وتوفير الرعاية الطبية الفورية للمصابين، واتخاذ إجراءات حازمة لمنع وقوع كوارث ثانوية.

وتعد شركة "بيهاي لبناء السفن" في مدينة تشينغداو من الشركات الرئيسية في مجال بناء السفن، وهي تابعة للشركة الصينية الحكومية لبناء السفن "China State Shipbuilding Corporation".

ودعا شي إلى استخلاص الدروس من الحادث، وإجراء تحقيقات شاملة وتصحيحات جذرية بهدف الحد من مخاطر اندلاع الحرائق.
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