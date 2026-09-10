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عربي-دولي

الكرملين: لعودة واشنطن وطهران إلى تنفيذ مذكرة التفاهم

Lebanon 24
10-09-2026 | 11:40
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الكرملين: لعودة واشنطن وطهران إلى تنفيذ مذكرة التفاهم
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أعرب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن تفضيل موسكو عودة الولايات المتحدة وإيران إلى الالتزام بتنفيذ بنود "مذكرة التفاهم" التي وقعت بين الطرفين في وقت سابق.
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وقال بيسكوف، في تصريح للصحفيين: "نفضل أن نرى عودة إلى تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها"، مؤكدا أن هذا المسار يمثل الخيار الذي تراه روسيا الأنسب لإدارة العلاقات بين البلدين.

وفي معرض تعليقه على التطورات الإقليمية، أشار المتحدث الروسي إلى أن الأوضاع الراهنة في منطقة الخليج "لا تزال دون المستوى المطلوب وتثير القلق"، في تلميح واضح إلى حالة التوتر وعدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة حاليا، وضرورة العودة إلى الدبلوماسية والاتفاقات الموقعة لتهدئة الأجواء.

وفي سياق متصل، كان بيسكوف قد أعلن منذ يومين استعداد موسكو للمساهمة في تسوية أي خلافات بين إيران والإمارات العربية المتحدة.
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