الإمارات تعتزم استثمار 40 مليار يورو في ألمانيا

تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 40 مليار في ، تستهدف قطاعات حيوية من بينها الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية الرقمية، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

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ويأتي الإعلان بالتزامن مع زيارة دولة يجريها الرئيس بن زايد آل إلى ألمانيا، في خطوة تعكس تنامي التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

ومن إجمالي المبلغ، ستخصص الإمارات 10 مليارات يورو للاستثمار في ولاية بافاريا، على أن تتوزع بقية الاستثمارات على مشاريع وقطاعات ذات أولوية مشتركة.

ويعكس هذا التوجه رغبة أبوظبي في توسيع شراكاتها طويلة الأمد مع الاقتصاد الألماني والاستفادة من خبراته الصناعية والتكنولوجية، إلى جانب توظيف قدراتها الاستثمارية في دعم مشاريع كبرى وتعزيز نموها.

ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات في دفع مشاريع الابتكار والتقنيات المستقبلية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية وأمن الطاقة، فضلاً عن توفير فرص جديدة للتعاون بين الشركات والمؤسسات والألمانية.

كما تمثل الخطوة توسعاً للحضور الاستثماري الإماراتي في ، وتؤسس لشراكة تركز على قطاعات ، من خلال الجمع بين التمويل والخبرة الاستثمارية الإماراتية من جهة، والقدرات الصناعية والتكنولوجية من جهة أخرى.