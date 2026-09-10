بشأن معسكرات اللاجئين... رسالة صارمة من مصر إلى أوروبا

أكد المصري بدر عبد العاطي، رفض بلاده الكامل والقاطع لأي أفكار أو أطروحات تتعلق بإقامة معسكرات لاستقبال اللاجئين من دول أوروبية.وخلال اجتماع مع سفراء دول في مصر، اليوم، شدد الوزير المصري على "رفض مصر الكامل والقاطع للمعلومات التي تداولتها بعض الأوروبية مؤخرا حول أفكار أو أطروحات تتعلق بإقامة معسكرات لاستقبال اللاجئين من دول أوروبية في دول في جنوب المتوسط من بينها مصر".

وشدد عبد العاطي، "مجددا وبشكل قاطع على أن مثل هذه المقترحات المستهجنة غير مقبولة، ولو للنقاش، تحت أي ظرف"، وفق بيان .وتطرق عبد العاطي إلى الأعباء التي تتحملها مصر في ضوء استضافتها لملايين اللاجئين وملتمسي اللجوء نتيجة الأزمات والحروب والنزاعات في المنطقة، مؤكدا الحرص على التعامل مع هذا الملف من خلال مقاربة شاملة تعالج الأسباب الجذرية للهجرة، وتعزز الأبعاد التنموية، بما في ذلك توفير فرص العمل والتدريب، وتقاسم الأعباء، وتعزيز القدرات الوطنية في إدارة الحدود.كما تناول اللقاء عددا من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية ، وأشاد بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية عدد من الدول من بينها عدد من أعضاء الاتحاد مثل فرنسا والدنمارك وأيرلندا وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد بشأن حل الدولتين وحظر استيراد منتجات المستوطنات.وأكد الوزير المصري، في هذا الصدد الرفض الكامل لسياسات الضم والاستيطان وأعمال العنف من قبل المستوطنين، مشددا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس، فضلا عن التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي الشاملة للسلام، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار ومعالجة الأوضاع الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي وإرساء أسس السلام الدائم.