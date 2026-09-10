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عربي-دولي

الإمارات ترد على قطع الجزائر للعلاقات: نأمل أن يكون موقتاً

Lebanon 24
10-09-2026 | 13:30
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الإمارات ترد على قطع الجزائر للعلاقات: نأمل أن يكون موقتاً
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عقب اتخاذ الجزائر قراراً دبلوماسياً بقطع علاقاتها مع الإمارات، تتطلع الخارجية الإماراتية، إلى أن يكون هذا القرار مؤقتاً، بما يحفظ الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية.
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وأكدت الإمارات تقديرها "للشعب الجزائري الشقيق، واعتزازها بالروابط التي تجمع الشعبين، ولا سيما بأبناء الجالية الجزائرية المقيمة على أرض الدولة والزائرين، وحرصها على استمرار هذه الروابط والمصالح المشتركة وتعزيزها".

في سياق متصل، ذكر بيان دولة الإمارات أنه في"ضوء قرار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بقطع علاقاتها مع دولة الإمارات، تؤكد دولة الإمارات تقديرها لعلاقاتها مع جميع الدول، وحرصها الدائم على تطويرها وتعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التفاهم والتعاون والازدهار".

وكانت الجزائر قطعت رسمياً علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات، وذلك عقب ما أسمته "استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية"، حسب بيان حكومي رسمي نُشر في وكالة أنباء الجزائر.
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