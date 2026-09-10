قاليباف: تدخلات الخزانة الأميركية لم تعد قادرة على خفض أسعار النفط

Advertisement

أكد رئيس الإسلامي محمد باقر قاليباف، أن التدخلات المالية التي تقوم بها وزارة الخزانة الأميركية لم تعد قادرة على كبح ارتفاع أسعار .وكتب قاليباف في منشور عبر منصة "إكس": "إن وزارة الخزانة الأميركية ستستخدم ترسانة أدواتها غير الفعالة للسيطرة على أسعار النفط، بما في ذلك التضليل عبر "أكسيوس" والتدخل في السوق والإفراج عن الاحتياطيات، لكنه قال إن هذه الإجراءات لن تؤدي إلى خفض الأسعار".وأشار الإيراني إلى أن على الجمهور النظر إلى الرسم البياني لأسعار النفط، قائلا إن "المرحلة التالية" من تطورات السوق باتت واضحة.وتأتي تصريحات قاليباف فيما تصاعدت المخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط بسبب استمرار التوترات والهجمات على ناقلات النفط في المنطقة.وكان وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، قد وجه تحذيرا إلى ، مشيرا إلى أن ستدمر ناقلات النفط وتغرقها إذا ما أطلقت إيران النار على السفن .يأتي هذا التصعيد الميداني فيما تشهد المنطقة توترا متصاعدا بين وطهران، وسط تبادل للتهديدات باستهداف الأساطيل التجارية والعسكرية في الممرات المائية الحيوية.