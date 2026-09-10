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إقتصاد

تراجع تحميل النفط الإيراني 89% وسط اضطرابات الشحن

Lebanon 24
10-09-2026 | 22:15
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تراجع تحميل النفط الإيراني 89% وسط اضطرابات الشحن
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قال مسؤول أميركي، إن متوسط كميات النفط الإيراني أو المشتبه بكونه إيرانياً الموجود على متن سفن بلغ 110 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 180 مليون برميل قبل الحرب التي اندلعت في نهاية شباط الماضي.
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وأضاف أن تفريغ النفط الإيراني تراجع إلى 0.9 مليون برميل يومياً، مقابل 1.4 مليون برميل يومياً قبل الحرب.

وأوضح المسؤول أن عمليات تحميل النفط الإيراني بلغت نحو 0.2 مليون برميل يومياً خلال ال 30 يوماً الماضية، انخفاضاً من 1.8 مليون مليون برميل يومياً في يناير وفبراير 2026، وفقاً لوكالة "رويترز".

وتزايدت مكاسب أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن تجاوز خام برنت حاجز ال 100 دولار للبرميل، في وقت يتخوف فيه المتعاملون من المزيد من الاضطرابات في الإمدادات في ظل تبادل إيران والولايات المتحدة أكبر هجماتهما على حركة الشحن منذ اندلاع الصراع قبل ستة أشهر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6.76 دولار أو 6.68% إلى 107.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 18:31 بتوقيت غرينتش، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 6.74 دولار أو 7.02% إلى 102.79 دولار للبرميل.

وقالت إيران أمس إنها هاجمت عشر سفن بالقرب من مضيق هرمز بعد أن أغرقت الولايات المتحدة خمس ناقلات نفط إيرانية، وقال الحرس الثوري الإيراني إنه سيصعد رد فعله على أي هجمات أخرى.
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