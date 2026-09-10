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عربي-دولي

محمد بن زايد يلتقي ميرتس في برلين ويبحثان تعزيز الشراكة الإماراتية-الألمانية

Lebanon 24
10-09-2026 | 22:42
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محمد بن زايد يلتقي ميرتس في برلين ويبحثان تعزيز الشراكة الإماراتية-الألمانية
محمد بن زايد يلتقي ميرتس في برلين ويبحثان تعزيز الشراكة الإماراتية-الألمانية photos 0
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التقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة الألمانية برلين، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، حيث بحثا العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وسبل تطويرها وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وقال محمد بن زايد، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه بحث مع ميرتس العمل المشترك لتطوير العلاقات الثنائية، لا سيما في مجالات الاقتصاد والابتكار والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والثقافة والتعليم، بما يخدم تطلعات الشعبين نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

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كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية مواصلة العمل لترسيخ أسس السلام المستدام في منطقة الشرق الأوسط والعالم. 

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