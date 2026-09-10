كلينتون تهاجم ترامب: "بطل أولمبي في الكذب"

شنّت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هجوماً على ، معتبرةً أنه لا يتوقف عن إطلاق التصريحات الكاذبة، وذلك خلال حديث إعلامي تناول الدروس المستفادة من هجمات 11 أيلول ، قبيل الذكرى الـ25 لها.

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وخلال ظهورها في برنامج "Morning Joe" على شبكة "MSNBC"، تطرقت كلينتون إلى كيفية تعامل الحكومات مع الأزمات، في وقت استعاد فيه المذيع جو سكاربورو الجدل الذي أثاره تعامل مع جائحة ، ولا سيما التقليل من خطورتها في بداياتها، وفق ما كشفه الصحفي بوب وودوارد، خشية تأثيرها على الاقتصاد.

وقالت كلينتون، التي خسرت أمام ترامب في انتخابات الرئاسة عام 2016: "هذا بالضبط هو الدرس الذي لم نتعلمه. هذا الرئيس هو بطل أولمبي في الكذب؛ فهو يكذب بشأن كل شيء، ويكذب لمجرد الكذب".

واعتبرت أن هذا السلوك "أمر لا ينبغي للشعب الأمريكي أن يتسامح معه"، قبل أن تنتقل للحديث عن أوجه التشابه بين الإخفاقات التي سبقت هجمات 11 أيلول والمخاطر التي قد يفرضها .

وأشارت كلينتون إلى أن في هجمات 11 أيلول خلصت إلى وجود "قصور في الخيال"، إذ لم يتمكن المسؤولون آنذاك من تصور أن "مجموعة من الرجال" قد تتعلم قيادة طائرات ركاب تجارية واستخدامها للاصطدام بالمباني، معتبرةً أن العالم يواجه اليوم تحدياً مماثلاً مع الذكاء الاصطناعي و"انطلاق أجراس الإنذار".

وتساءلت: "لماذا نسمح لأنفسنا بالاستسلام للتقاعس عن العمل لمجرد أننا لا نعرف كيف نجمع الناس معاً؟"، قبل أن تدعو إلى "الكف عن الأكاذيب، والابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي، والتوقف عن القلق بشأن قاعات الاحتفالات والأقواس السخيفة، ووضع خطة" للعمل مع .