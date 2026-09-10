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عربي-دولي

مصر تؤكد أن العلاقة مع السعودية أبدية

Lebanon 24
10-09-2026 | 16:30
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أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن الاتصالات بين قيادتي مصر والسعودية مستمرة في إطار التشاور المستمر بين البلدين بشان الأوضاع في المنطقة.
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وقال عبد العاطي في تصريحات تلفزيونية مساء الخميس، إن الاتصال الأخير بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كان "أخويا وتم بمبادرة من الأمير محمد بن سلمان"، وجرى خلاله الاتفاق على "استمرار وتعزيز وتعميق التشاور بين البلدين وتعزيز التواصل".
وشدد الوزير المصري، على أن "العلاقة بين مصر والمملكة علاقة أبدية لا تقتصر على الوشائج بين الشعبين الشقيقين أو الروابط التاريخية ولكن كذلك المصير المشترك والمصالح المشتركة".

وأضاف أن "أمن المملكة من أمن مصر، وكذلك أمن مصر من أمن المملكة، ويأتي في إطار التكامل بين الأمن المصري وأمن دول الخليج".

والأسبوع الماضي، تلقى الرئيس المصري اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي، تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الرئيس أهمية مواصلة دفع وتعزيز مختلف جوانب التعاون الثنائي، بما يحقق المصالح المشتركة ويُلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين نحو التنمية والرخاء وتحسين الأوضاع في المنطقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيس قدم التهنئة لولي العهد السعودي بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني السعودي، معربًا عن تمنياته بدوام الاستقرار والرخاء للمملكة العربية السعودية.

وذكر المتحدث الرسمي أن السيسي شدد أيضا على وحدة المصير بين مصر والسعودية، مؤكدا أهمية العمل المشترك من أجل التغلب على التحديات التي تواجه المنطقة ودولها، ومشددًا على أن أمن المملكة العربية السعودية، وسائر الدول العربية، يعد امتدادًا للأمن القومي المصري.
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