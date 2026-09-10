مصر تؤكد أن العلاقة مع السعودية أبدية

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أكد المصري بدر عبد العاطي، أن الاتصالات بين قيادتي مصر والسعودية مستمرة في إطار التشاور المستمر بين البلدين بشان الأوضاع في المنطقة.وقال عبد العاطي في تصريحات تلفزيونية مساء الخميس، إن الاتصال الأخير بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي السعودي الأمير سلمان، كان "أخويا وتم بمبادرة من الأمير محمد بن سلمان"، وجرى خلاله الاتفاق على "استمرار وتعزيز وتعميق التشاور بين البلدين وتعزيز التواصل".وشدد الوزير المصري، على أن "العلاقة بين مصر والمملكة علاقة أبدية لا تقتصر على الوشائج بين الشعبين الشقيقين أو الروابط التاريخية ولكن كذلك المصير المشترك والمصالح المشتركة".وأضاف أن "أمن من أمن مصر، وكذلك أمن مصر من أمن المملكة، ويأتي في إطار التكامل بين الأمن المصري وأمن دول ".والأسبوع الماضي، تلقى الرئيس المصري اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي، تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الرئيس أهمية مواصلة دفع وتعزيز مختلف جوانب التعاون ، بما يحقق المصالح المشتركة ويُلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين نحو التنمية والرخاء وتحسين الأوضاع في المنطقة.وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن الرئيس قدم التهنئة لولي العهد السعودي بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني السعودي، معربًا عن تمنياته بدوام الاستقرار والرخاء للمملكة .وذكر المتحدث الرسمي أن السيسي شدد أيضا على وحدة المصير بين مصر والسعودية، مؤكدا أهمية العمل المشترك من أجل التغلب على التحديات التي تواجه المنطقة ودولها، ومشددًا على أن أمن ، وسائر ، يعد امتدادًا للأمن القومي المصري.