هجوم روسي جديد على أوكرانيا يوقع قتلى وجرحى

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لقى 4 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 60 آخرين، أمس الخميس، في هجوم بطائرات مسيّرة روسية استهدف مدينة بافلوغراد جنوب شرقي ، وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني .وقال ، في منشور على منصة "إكس"، إن الضحايا كانوا بالقرب من مراكز للتسوق لحظة وقوع الهجوم.وأعلن في منطقة تضرر عدد من المتاجر والسيارات، مشيرا إلى فتح تحقيق لتحديد ملابسات الهجوم وما إذا كان يشكل جريمة حرب.وتقع بافلوغراد على بعد نحو 80 كيلومترا من خط المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية.وفي كراماتورسك شرقي البلاد، قال زيلينسكي إن عشرات الأشخاص أصيبوا في هجمات روسية طالت مباني سكنية.كما أفادت السلطات بتعرض ودنيبرو ومناطق في دونيتسك وسومي وتشيرنيهيف وخاركيف لهجمات روسية.