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عربي-دولي

هجوم روسي جديد على أوكرانيا يوقع قتلى وجرحى

Lebanon 24
10-09-2026 | 23:22
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لقى 4 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 60 آخرين، أمس الخميس، في هجوم بطائرات مسيّرة روسية استهدف مدينة بافلوغراد جنوب شرقي أوكرانيا، وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
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وقال زيلينسكي، في منشور على منصة "إكس"، إن الضحايا كانوا بالقرب من مراكز للتسوق لحظة وقوع الهجوم.

وأعلن مكتب المدعي العام في منطقة دنيبروبتروفسك تضرر عدد من المتاجر والسيارات، مشيرا إلى فتح تحقيق لتحديد ملابسات الهجوم وما إذا كان يشكل جريمة حرب.

وتقع بافلوغراد على بعد نحو 80 كيلومترا من خط المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية.

وفي كراماتورسك شرقي البلاد، قال زيلينسكي إن عشرات الأشخاص أصيبوا في هجمات روسية طالت مباني سكنية.

كما أفادت السلطات الأوكرانية بتعرض كييف ودنيبرو ومناطق في دونيتسك وسومي وتشيرنيهيف وخاركيف لهجمات روسية.
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فولوديمير زيلينسكي

مكتب المدعي العام

دنيبروبتروفسك

المدعي العام

الأوكرانية

فولوديمير

زيلينسكي

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