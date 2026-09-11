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عربي-دولي

بلغت مستويات منخفضة.. حركة الملاحة في هرمز تتراجع

Lebanon 24
11-09-2026 | 02:24
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بلغت مستويات منخفضة.. حركة الملاحة في هرمز تتراجع
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تم تسجيل تراجع في حركة السفن عبر مضيق هرمز، أمس الخميس، بلغت مستويات منخفضة، حيث سجل عبور 7 سفن فقط، وفق بيانات أولية لتتبع الملاحة البحرية صدرت الجمعة.
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وأظهرت البيانات أن حركة أمس الخميس شملت دخول 5 سفن وخروج سفينتين عبر المضيق، مقارنة بـ11 سفينة سجلت في اليوم السابق.

ويأتي التراجع مقارنة بمتوسط الأيام العشرة الماضية، الذي بلغ نحو 15 سفينة يومياً، ما يعني أن حركة الخميس هبطت إلى أقل من نصف هذا المستوى.

وتعكس الأرقام استمرار الاضطراب في حركة الملاحة عبر أحد أهم ممرات الطاقة العالمية، وسط تداعيات الحرب والتوترات الأمنية المحيطة بالمضيق.

ولا تقدم بيانات التتبع بالضرورة صورة كاملة لجميع السفن التي عبرت هرمز، فقد تكون بعض السفن أوقفت أجهزة الإرسال الخاصة بنظام التعرف الآلي AIS أثناء العبور لتقليل إمكانية رصد تحركاتها، وبالتالي لا تظهر ضمن الأرقام الأولية.
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