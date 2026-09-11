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عربي-دولي

لقاء بين قائد الجيش الباكستاني وعراقجي.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
11-09-2026 | 03:35
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لقاء بين قائد الجيش الباكستاني وعراقجي.. وهذا ما تم بحثه
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كشف مصدر باكستاني عن بحث بين طهران وإسلام آباد من أجل استئناف الدبلوماسية وخفض التصعيد على جميع الجبهات.

وأوضح المسؤول الباكستاني اليوم الجمعة أن محادثات جرت بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير أمس الخميس، ركزت على الحرب بين واشنطن وطهران وإمكانية العودة إلى المفاوضات وعلى ملف اليمن وهجمات الحوثيين. 
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وأضاف أن المسؤولين ناقشا سبل استئناف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في الصراع، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وكان قائد الجيش الباكستاني زار طهران أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية في محاولة لتقريب وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة تارة، ومن أجل نقل رسائل أميركية طوراً.

في حين لم تفلح حتى الآن المساعي الدبلوماسية في خفض الصراع بين الطرفين الأميركي والإيراني، والذي تحول مؤخراً إلى ما يشبه حرب السفن في مضيق هرمز، الذي شلت حركة الملاحة فيه منذ تفجر الحرب في أواخر شباط الماضي.
 
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