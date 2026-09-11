لقاء بين قائد الجيش الباكستاني وعراقجي.. وهذا ما تم بحثه

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كشف مصدر باكستاني عن بحث بين وإسلام آباد من أجل استئناف الدبلوماسية وخفض التصعيد على جميع الجبهات.وأوضح المسؤول اليوم الجمعة أن محادثات جرت بين عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير أمس الخميس، ركزت على الحرب بين وطهران وإمكانية العودة إلى المفاوضات وعلى ملف اليمن وهجمات الحوثيين.وأضاف أن المسؤولين ناقشا سبل استئناف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في الصراع، وفق ما نقلت وكالة .وكان الباكستاني زار طهران أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية في محاولة لتقريب وجهات النظر بين والولايات المتحدة تارة، ومن أجل نقل رسائل أميركية طوراً.في حين لم تفلح حتى الآن المساعي الدبلوماسية في خفض الصراع بين الطرفين الأميركي والإيراني، والذي تحول مؤخراً إلى ما يشبه حرب السفن في مضيق هرمز، الذي شلت حركة الملاحة فيه منذ تفجر الحرب في أواخر شباط الماضي.