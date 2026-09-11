بعد مدينة المخا.. الحوثيون "يزحفون" باتجاه باب المندب

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بعد أسبوع من المواجهات العنيفة مع القوات الحكومية ، أحرز الحوثيون تقدّما باتجاه الاستراتيجي، بسيطرتهم، أمس الخميس، على مدينة المخا وجزيرة في .وأفاد مسؤول عسكري حكومي بأن "الحوثيين يزحفون نحو باب المندب بعد سيطرتهم على المخا"، فيما أفاد شهود بأن المتمردين "دخلوا المدينة محتفلين ويرددون شعاراتهم الموت لأميركا الموت لإسرائيل".كما سيطروا "على اليمنية في الأحمر بعد هجوم بصواريخ بالستية أعقبه هجوم بزوارق تحمل مقاتلين"، بحسب المسؤول.واندلعت منذ أسبوع معارك بين الحوثيين والقوات الحكومية هي الأعنف منذ إبرامهما هدنة عام 2022، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 500 شخص معظمهم من المقاتلين، بحسب حصيلة تستند إلى مصادر من الطرفين.