بعد مدينة المخا.. الحوثيون "يزحفون" باتجاه باب المندب

بعد أسبوع من المواجهات العنيفة مع القوات الحكومية اليمنية
، أحرز الحوثيون تقدّما باتجاه مضيق باب المندب
الاستراتيجي، بسيطرتهم، أمس الخميس، على مدينة المخا وجزيرة في البحر الأحمر
.
وأفاد مسؤول عسكري حكومي وكالة فرانس برس
بأن "الحوثيين يزحفون نحو باب المندب بعد سيطرتهم على المخا"، فيما أفاد شهود عيان
بأن المتمردين "دخلوا المدينة محتفلين ويرددون شعاراتهم الموت لأميركا الموت لإسرائيل".
كما سيطروا "على جزيرة زقر
اليمنية في جنوب البحر
الأحمر بعد هجوم بصواريخ بالستية أعقبه هجوم بري
بزوارق تحمل مقاتلين"، بحسب المسؤول.
واندلعت منذ أسبوع معارك بين الحوثيين والقوات الحكومية هي الأعنف منذ إبرامهما هدنة عام 2022، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 500 شخص معظمهم من المقاتلين، بحسب حصيلة تستند إلى مصادر من الطرفين.