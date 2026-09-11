بالفيديو... تمزيق لوحات إعلانيّة في سوريا خاصة بحفل أصالة

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بعد عدم قبول #وزارة_الثقافة_السورية للمطالب الشعبية العديدة ب #إلغاء_حفلات_المعاصي ..
تمزيق إعلانات #حفلات_المعاصي
في العاصمة #دمشق منذ قليل .. pic.twitter.com/huvFlbLwy9
— الذهبي (@zahabi019) September 10, 2026
بعد عدم قبول #وزارة_الثقافة_السورية للمطالب الشعبية العديدة ب #إلغاء_حفلات_المعاصي ..
تمزيق إعلانات #حفلات_المعاصي
في العاصمة #دمشق منذ قليل .. pic.twitter.com/huvFlbLwy9