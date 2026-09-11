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عربي-دولي

بالفيديو... تمزيق لوحات إعلانيّة في سوريا خاصة بحفل أصالة

Lebanon 24
11-09-2026 | 05:40
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بالفيديو... تمزيق لوحات إعلانيّة في سوريا خاصة بحفل أصالة
بالفيديو... تمزيق لوحات إعلانيّة في سوريا خاصة بحفل أصالة photos 0
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شهدت العاصمة دمشق تحركات غير معتادة، تجلت في قيام مجموعة من الأشخاص بتمزيق اللوحات الإعلانية الخاصة بحفل الفنانة السورية أصالة نصري.

ومن المقرّر أنّ يُقام حفل أصالة الغنائي في 17 أيلول، في صالة الفيحاء.

وبرر القائمون على هذه الأفعال موقفهم بوصف الحفل بأنه من "المعاصي"، مما حول الشوارع إلى ساحة لتظاهرات علنية ترفض الفعاليات الفنية.
 
وفي وقت سابق، برز موقف داعية مصري الجنسية، يلقب نفسه بـ"الذهبي" وهو قائد حملة "ارتداء النقاب"، إنتقد إقامة حفل لأصالة. (روسيا اليوم)
 
 
 
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عربي-دولي

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روسيا اليوم

أصالة نصري

السورية

الفيحاء

روسيا

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