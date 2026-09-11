بالفيديو... تمزيق لوحات إعلانيّة في سوريا خاصة بحفل أصالة

شهدت العاصمة تحركات غير معتادة، تجلت في قيام مجموعة من الأشخاص بتمزيق اللوحات الإعلانية الخاصة بحفل الفنانة .



ومن المقرّر أنّ يُقام حفل الغنائي في 17 أيلول، في صالة .



وبرر القائمون على هذه الأفعال موقفهم بوصف الحفل بأنه من "المعاصي"، مما حول الشوارع إلى ساحة لتظاهرات علنية ترفض الفعاليات الفنية.

وفي وقت سابق، برز موقف داعية الجنسية، يلقب نفسه بـ"الذهبي" وهو قائد حملة "ارتداء النقاب"، إنتقد إقامة حفل لأصالة. (روسيا اليوم)