الحوثيون يعلنون السيطرة على 6 مديريات في تعز والحديدة

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أعلنت جماعة الحوثي، مساء الجمعة، استكمال سيطرتها على 6 مديريات في محافظتي تعز والحديدة اليمنيتين، المطلتين على البحر الأحمر، عقب عملية عسكرية واسعة بدأتها في 3 أيلول الجاري.
وقال المتحدث باسم القوات الحوثية يحيى سريع إن العملية استهدفت 7 فرق عسكرية تابعة للحكومة اليمنية في الساحل الغربي، تضم 38 لواءً، مشيراً إلى أنها أسفرت، وفق روايته، عن السيطرة على مساحة تبلغ نحو 5400 كيلومتر مربع.
وأضاف أن القوات الحوثية تصدت خلال العملية لعشرات الطائرات الحربية، وتمكنت من إسقاط 9 طائرات، من دون أن يحدد أنواعها أو طبيعة مهامها.
وزعم سريع أن العملية جاءت رداً على ما وصفه بـ"الحصار الظالم على اليمن"، مدعياً أن الملاحة في البحر الأحمر "آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية"، بحسب تعبيره.