الحوثيون يعلنون السيطرة على 6 مديريات في تعز والحديدة

أعلنت جماعة ، مساء الجمعة، استكمال سيطرتها على 6 مديريات في محافظتي تعز والحديدة اليمنيتين، المطلتين على ، عقب عملية عسكرية واسعة بدأتها في 3 أيلول الجاري.

وقال المتحدث باسم القوات الحوثية إن العملية استهدفت 7 فرق عسكرية تابعة للحكومة في الساحل ، تضم 38 لواءً، مشيراً إلى أنها أسفرت، وفق روايته، عن السيطرة على مساحة تبلغ نحو 5400 كيلومتر مربع.

وأضاف أن القوات الحوثية تصدت خلال العملية لعشرات الطائرات الحربية، وتمكنت من إسقاط 9 طائرات، من دون أن يحدد أنواعها أو طبيعة مهامها.

وزعم سريع أن العملية جاءت رداً على ما وصفه بـ"الحصار الظالم على اليمن"، مدعياً أن الملاحة في البحر الأحمر "آمنة لكل الشركات باستثناء السفن "، بحسب تعبيره.