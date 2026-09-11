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عربي-دولي

عشية قمة بريكس.. مودي وبزشكيان يبحثان أمن الملاحة في المنطقة

Lebanon 24
11-09-2026 | 15:08
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عشية قمة بريكس.. مودي وبزشكيان يبحثان أمن الملاحة في المنطقة
عشية قمة بريكس.. مودي وبزشكيان يبحثان أمن الملاحة في المنطقة photos 0
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أعلنت وزارة الخارجية الهندية أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أجرى، اليوم الجمعة، محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في نيودلهي، شدد خلالها على أهمية حماية حرية الملاحة والتجارة وسلامة البحارة، وضرورة مواصلة الجهود لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

وجاء اللقاء عشية قمة قادة دول مجموعة بريكس، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

في المقابل، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن اجتماعاً إقليمياً بمشاركة وزراء خارجية الدول المطلة على الخليج وبحر عُمان سيُعقد الاثنين في سلطنة عُمان.

وقال بقائي إن إيران تولي أهمية لتعزيز الثقة والتعاون بين دول المنطقة بما يدعم السلام والاستقرار بعيداً عن التدخلات الخارجية، معرباً عن أمله في أن يسهم الاجتماع في تعزيز التفاهم والأمن الإقليمي المشترك.

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