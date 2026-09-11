عشية قمة بريكس.. مودي وبزشكيان يبحثان أمن الملاحة في المنطقة

أعلنت الهندية أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أجرى، اليوم الجمعة، محادثات مع مسعود بزشكيان في نيودلهي، شدد خلالها على أهمية حماية حرية الملاحة والتجارة وسلامة البحارة، وضرورة مواصلة الجهود لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

وجاء اللقاء عشية قمة قادة دول مجموعة بريكس، بحسب ما نقلت وكالة " ".

في المقابل، أعلن المتحدث باسم إسماعيل بقائي أن اجتماعاً إقليمياً بمشاركة وزراء خارجية الدول المطلة على وبحر سيُعقد الاثنين في سلطنة عُمان.

وقال بقائي إن تولي أهمية لتعزيز الثقة والتعاون بين دول المنطقة بما يدعم السلام والاستقرار بعيداً عن التدخلات الخارجية، معرباً عن أمله في أن يسهم الاجتماع في تعزيز التفاهم والأمن الإقليمي المشترك.