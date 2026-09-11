رُفعت عنها السرية.. الكشف عن إحاطات رئاسية بشأن بن لادن والقاعدة قبل هجمات 11 أيلول

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أظهرت العشرات من وثائق الإحاطات الرئاسية، التي رُفعت عنها السرية، تفاصيل المعلومات الاستخباراتية التي جمعها مسؤولون حكوميون عن وتنظيم .وتتضمن هذه المعلومات الفترة التي سبقت عمليات اختطاف الطائرات وتنفيذ هجمات 11 أيلول، التي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 3000 شخص وقلبت الأميركي رأسا على عقب.وتُشير الوثائق، التي نشرت بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لهجمات 11 أيلول، إلى تتبع محللي الأمن لتحركات ونظام دعمه، فضلا عن مخاوف بشأن تهديدات محتملة لأهداف أميركية.وفي هذا الإطار، أعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية "CIA" جون راتكليف، أن الوثائق تمثل "عملية شفافية استثنائية"، وهي أكبر عملية إفراج منفردة للوكالة عن إحاطات رئاسية يومية رُفعت عنها السرية، وهي الإيجازات شديدة السرية التي يعدها مجتمع الاستخبارات الوطني لأرفع قادة الحكومة.وتتراوح الوثائق بين ملف يعود إلى شباط 1998، أُعد للرئيس الأميركي آنذاك بيل بعنوان "إرهابيون يسعون للحصول على قدرات أسلحة دمار شامل"، ويذكر "بن لادن وإسلاميين متطرفين آخرين"، وتقرير بتاريخ 12 أيلول 2001، أشار فيه أحد المصادر إلى أن الهجمات خُطط لها لمدة عامين وكان يفترض أيضا أن تستهدف الأميركي (الذي يضم الكونغرس).وعند طلب التعليق على عملية الإفراج، أشار إلى نشر دفعة أخرى من الوثائق من قبل الأرشيف الوطني، أيضا أمس الجمعة. وتتضمن هذه الدفعة، مقابلات مع مسؤولي الأمن القومي في إدارتي بيل كلينتون وجورج بوش الإبن، كانت نتاجا للجنة التي حققت في الهجمات من عام 2002 إلى عام 2004.