عن عبور ناقلات النفط بمضيق هرمز.. واشنطن تحدد "جداول زمنية"

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وأبلغت السفن بضرورة بدء رحلاتها في أوقات محددة، مثل الساعة التاسعة صباحاً. حددت مواعيد جديدة يمكن لناقلات خلالها عبور مضيق هرمز تحت الحماية الجوية الأميركية، بعد تصاعد الهجمات على السفن التجارية، خصوصًا خلال ساعات الليل.وأبلغت السفن بضرورة بدء رحلاتها في أوقات محددة، مثل الساعة التاسعة صباحاً.

فيما أوضح الجانب الأميركي في إحدى الرسائل التي تلقتها السفن، أن "العبور خلال ساعات الظلام لم يثبت أنه التوقيت الأكثر أمانًا، في ظل التهديدات التي تواجه السفن التجاري، وفق ما نقلت صحيفة "فاينانشيل تايمز"، اليوم السبت.



كفاءة أعلى

هذا ورأى محللون بحريون أن تركيز الحماية الأميركية ضمن فترات زمنية أقصر يسمح للولايات المتحدة باستخدام مواردها العسكرية بكفاءة أعلى، بدلًا من توفير تغطية جوية مستمرة على مدار 12 ساعة ليلية.



وأوضح جوشوا تاليس، الباحث المتخصص في الشؤون البحرية، أن مطالبة السفن بالعبور في أوقات محددة تشكل وسيلة فعالة لتقليص التكلفة المرتفعة للدفاع الأميركي المستمر في جنوب مضيق هرمز.

كما أشار إلى أن تشغيل طائرة عسكرية أميركية متطورة قد يكلف ما بين 25 ألفًا و75 ألف دولار للساعة الواحدة.