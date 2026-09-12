ماكرون يستقبل الزيدي الإثنين المقبل.. وهذا ما سيبحثه معه

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يلتقي ماكرون، يوم الاثنين المقبل، رئيس الوزراء علي الزيدي، في أول زيارة له إلى منذ توليه منصبه في أيار الماضي.وسيبحث ماكرون والزيدي، تعزيز التعاون الدفاعي وتنويع مسارات تصدير في ظل الحرب في ، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.وقالت الرئاسة إن الزيدي سيحل في بهدف "تعزيز الشراكة بين البلدين"، مشيرة إلى أن ماكرون والزيدي سيجتمعان على مأدبة غداء عمل لبحث "التعاون في قطاعات ذات أولوية مثل الطاقة والنقل والبنى التحتية والمياه والصحة"، على أن يوقعا عقودا لم تكشف تفاصيل بشأنها.ويعتزم البلدان "تعزيز تعاونهما في مجالي الأمن والدفاع"، بحسب الإليزيه، الذي أوضح أنه "في ظل التحولات المرتقبة في مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، سيجدد الجانبان التزامهما المتبادل وعزمهما المشترك على مواصلة بلا كلل، ومنع تنظيم داعش من استعادة نشاطه، مع الاحترام الكامل لسيادة البلدين".ولفت الإليزيه إلى أن ماكرون والزيدي سيناقشان "تداعيات عدم الاستقرار الإقليمي على حركة التجارة وإمدادات الطاقة، ولا سيما صادرات النفط "، وسيعملان "على استئناف هذه الصادرات.. للمساهمة في تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة، ودعم اقتصادنا، وحماية القدرة الشرائية للشعب الفرنسي بشكل مستدام".