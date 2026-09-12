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عربي-دولي

ماكرون يستقبل الزيدي الإثنين المقبل.. وهذا ما سيبحثه معه

Lebanon 24
12-09-2026 | 01:59
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ماكرون يستقبل الزيدي الإثنين المقبل.. وهذا ما سيبحثه معه
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يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين المقبل، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، في أول زيارة له إلى أوروبا منذ توليه منصبه في أيار الماضي.
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وسيبحث ماكرون والزيدي، تعزيز التعاون الدفاعي وتنويع مسارات تصدير النفط في ظل الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن الزيدي سيحل في فرنسا بهدف "تعزيز الشراكة بين البلدين"، مشيرة إلى أن ماكرون والزيدي سيجتمعان على مأدبة غداء عمل لبحث "التعاون في قطاعات ذات أولوية مثل الطاقة والنقل والبنى التحتية والمياه والصحة"، على أن يوقعا عقودا لم تكشف تفاصيل بشأنها.

ويعتزم البلدان "تعزيز تعاونهما في مجالي الأمن والدفاع"، بحسب الإليزيه، الذي أوضح أنه "في ظل التحولات المرتقبة في مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، سيجدد الجانبان التزامهما المتبادل وعزمهما المشترك على مواصلة مكافحة الإرهاب بلا كلل، ومنع تنظيم داعش من استعادة نشاطه، مع الاحترام الكامل لسيادة البلدين".

ولفت الإليزيه إلى أن ماكرون والزيدي سيناقشان "تداعيات عدم الاستقرار الإقليمي على حركة التجارة وإمدادات الطاقة، ولا سيما صادرات النفط العراقية"، وسيعملان "على استئناف هذه الصادرات.. للمساهمة في تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة، ودعم اقتصادنا، وحماية القدرة الشرائية للشعب الفرنسي بشكل مستدام".



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